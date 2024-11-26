Производственный календарь на 2025 год

В результате Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. включительно. Майские праздники поделятся на два этапа: с 1 по 4 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 8 по 11 мая в честь Дня Победы. В июне россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 12-го по 15-е число в связи с Днем России.