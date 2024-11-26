Производственный календарь на 2025 год

Производственный календарь на 2025 годКак будут работать и отдыхать россияне
Производственный календарь устанавливает распорядок трудовой деятельности россиян. Согласно постановлению правительства РФ, 2025 г. будет включать 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, в том числе длинные новогодние и майские праздники. При стандартной 40-часовой рабочей неделе общая продолжительность рабочего времени составит 1972 часа, учитывая четыре укороченных предпраздничных дня.
Нерабочие праздничные дни в 2025 году
Трудовой кодекс РФ устанавливает следующие нерабочие праздничные дни:
1-6 и 8 января. Новогодние каникулы
7 января. Рождество Христово
23 февраля. День защитника Отечества
8 марта. Международный женский день
1 мая. Праздник Весны и Труда
9 мая. День Победы
12 июня. День России
4 ноября. День народного единства
Правительство РФ утвердило перенос ряда нерабочих дней, которые выпадают на выходные:
С 4 января (субботы) на 2 мая (пятницу)
С 5 января (воскресенья) на 31 декабря (среду)
С 23 февраля (воскресенья) на 8 мая (четверг)
С 8 марта (субботы) на 13 июня (пятницу)
С 1 ноября (субботы) на 3 ноября (понедельник)
Эти переносы позволяют сделать рабочий график более гармоничным и создать более длительные периоды отдыха, особенно в майские праздники и в начале июня.
Праздничные дни в 2025 году
В результате Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. включительно. Майские праздники поделятся на два этапа: с 1 по 4 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 8 по 11 мая в честь Дня Победы. В июне россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 12-го по 15-е число в связи с Днем России.
В некоторых регионах России выходными могут стать дополнительные праздничные дни в соответствии с местными традициями и законодательством. Например, в Татарстане, Башкортостане, Адыгее, Дагестане выходными будут дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам, в Бурятии – Сагаалгана (буддийский Новый год), в Чечне выходными станут День конституции республики и День мира. В ряде других регионов также отметят дни республики.
Особенности оплаты труда в праздничные дни
Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере согласно ст. 153 ТК РФ. Это правило распространяется на всех работников, включая тех, кто работает на окладе. Работающий гражданин имеет право выбрать форму компенсации: повышенную оплату или дополнительный день отдыха.
Накануне праздничных дней (7 марта, 30 апреля, 11 июня и 31 декабря 2025 г.) рабочее время сокращается на один час, при этом оплата производится как за полный рабочий день.