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Производственный календарь на 2025 год

Как будут работать и отдыхать россияне
Юлия Каблинова
Алексей Орлов / Ведомости

Производственный календарь устанавливает распорядок трудовой деятельности россиян. Согласно постановлению правительства РФ, 2025 г. будет включать 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, в том числе длинные новогодние и майские праздники. При стандартной 40-часовой рабочей неделе общая продолжительность рабочего времени составит 1972 часа, учитывая четыре укороченных предпраздничных дня.

Нерабочие праздничные дни в 2025 году

Трудовой кодекс РФ устанавливает следующие нерабочие праздничные дни:

  • 1-6 и 8 января. Новогодние каникулы

  • 7 января. Рождество Христово

  • 23 февраля. День защитника Отечества

  • 8 марта. Международный женский день

  • 1 мая. Праздник Весны и Труда

  • 9 мая. День Победы

  • 12 июня. День России

  • 4 ноября. День народного единства

Правительство РФ утвердило перенос ряда нерабочих дней, которые выпадают на выходные:

  • С 4 января (субботы) на 2 мая (пятницу)

  • С 5 января (воскресенья) на 31 декабря (среду)

  • С 23 февраля (воскресенья) на 8 мая (четверг)

  • С 8 марта (субботы) на 13 июня (пятницу)

  • С 1 ноября (субботы) на 3 ноября (понедельник)

Эти переносы позволяют сделать рабочий график более гармоничным и создать более длительные периоды отдыха, особенно в майские праздники и в начале июня.

Праздничные дни в 2025 году

В результате Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. включительно. Майские праздники поделятся на два этапа: с 1 по 4 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 8 по 11 мая в честь Дня Победы. В июне россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 12-го по 15-е число в связи с Днем России.

Минтруд России

В некоторых регионах России выходными могут стать дополнительные праздничные дни в соответствии с местными традициями и законодательством. Например, в Татарстане, Башкортостане, Адыгее, Дагестане выходными будут дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам, в Бурятии – Сагаалгана (буддийский Новый год), в Чечне выходными станут День конституции республики и День мира. В ряде других регионов также отметят дни республики.

Особенности оплаты труда в праздничные дни

Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере согласно ст. 153 ТК РФ.  Это правило распространяется на всех работников, включая тех, кто работает на окладе. Работающий гражданин имеет право выбрать форму компенсации: повышенную оплату или дополнительный день отдыха.

Накануне праздничных дней (7 марта, 30 апреля, 11 июня и 31 декабря 2025 г.) рабочее время сокращается на один час, при этом оплата производится как за полный рабочий день.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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