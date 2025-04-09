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Спрос на отдых в России на майские праздники за год увеличился на 42%

Ведомости

Спрос на туристические поездки по России на майские праздники в 2025 г. вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает ТАСС.

По его словам, при одинаковом количестве выходных дней в 2024 и 2025 гг. наблюдается существенная разница в промежутке между выходными днями. В текущем году эта разница составляет всего три дня, и туристы активно этим пользуются, отметил Уманский.

Наибольшим спросом пользуется Краснодарский край (20%), затем идут Санкт-Петербург (15%), Москва (13%), Ставропольский край (5,6%), Татарстан (4%), а также Крым, Калининградская и Московская области (по 3%).

В 2025 г. 23 февраля (День защитника Отечества) пришлось на воскресенье, «пропавший» выходной будет компенсирован за счет переноса. Таким образом, 8 мая (пятница) станет дополнительным днем отдыха вместо 23 февраля, образуя четырехдневный майский перерыв. В общей сложности майские праздники в этом году продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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