Спрос на отдых в России на майские праздники за год увеличился на 42%

В 2025 г. 23 февраля (День защитника Отечества) пришлось на воскресенье, «пропавший» выходной будет компенсирован за счет переноса. Таким образом, 8 мая (пятница) станет дополнительным днем отдыха вместо 23 февраля, образуя четырехдневный майский перерыв. В общей сложности майские праздники в этом году продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.