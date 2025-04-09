Спрос на отдых в России на майские праздники за год увеличился на 42%
Спрос на туристические поездки по России на майские праздники в 2025 г. вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает ТАСС.
По его словам, при одинаковом количестве выходных дней в 2024 и 2025 гг. наблюдается существенная разница в промежутке между выходными днями. В текущем году эта разница составляет всего три дня, и туристы активно этим пользуются, отметил Уманский.
Наибольшим спросом пользуется Краснодарский край (20%), затем идут Санкт-Петербург (15%), Москва (13%), Ставропольский край (5,6%), Татарстан (4%), а также Крым, Калининградская и Московская области (по 3%).
В 2025 г. 23 февраля (День защитника Отечества) пришлось на воскресенье, «пропавший» выходной будет компенсирован за счет переноса. Таким образом, 8 мая (пятница) станет дополнительным днем отдыха вместо 23 февраля, образуя четырехдневный майский перерыв. В общей сложности майские праздники в этом году продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.