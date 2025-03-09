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Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне

Ведомости

Россияне получат два периода продолжительных выходных с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, пишут «РИА Новости».

23 февраля (День защитника Отечества) в этом году пришлось на воскресенье, а 8 марта (Международный женский день) – на субботу. Однако баланс рабочих и нерабочих дней сохранится: «пропавшие» выходные будут компенсированы за счет переноса. 8 мая (пятница) станет дополнительным днем отдыха вместо 23 февраля, образуя четырехдневный майский перерыв – 8–11 мая (включая День Победы 9 мая). 13 июня (пятница) добавится к празднику Дня России 12 июня, формируя выходные с 12 по 15 июня.

9 мая в Москве пройдет юбилейный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На празднование в Москву приглашены президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и др. 4 марта Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву. Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади. 13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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