Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне
Россияне получат два периода продолжительных выходных с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, пишут «РИА Новости».
23 февраля (День защитника Отечества) в этом году пришлось на воскресенье, а 8 марта (Международный женский день) – на субботу. Однако баланс рабочих и нерабочих дней сохранится: «пропавшие» выходные будут компенсированы за счет переноса. 8 мая (пятница) станет дополнительным днем отдыха вместо 23 февраля, образуя четырехдневный майский перерыв – 8–11 мая (включая День Победы 9 мая). 13 июня (пятница) добавится к празднику Дня России 12 июня, формируя выходные с 12 по 15 июня.
9 мая в Москве пройдет юбилейный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На празднование в Москву приглашены президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и др. 4 марта Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву. Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади. 13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа.