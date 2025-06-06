Чем важен космический корабль Dragon

В краткосрочной перспективе у NASA мало других вариантов доставки людей и полезной нагрузки на орбиту и за ее пределы, отмечают американские СМИ. Поэтому, если Маск все-таки решится вывести корабль из эксплуатации, то будущее МКС окажется под еще большим сомнением. Своя капсула для полетов на орбиту есть у Boeing. Корабль Starliner использовался для доставки астронавтов только один раз в июне 2024 г., но оказался неудачным. Из-за технических проблем капсула вернулась на Землю без экипажа, а двум астронавтам NASA пришлось ждать девять месяцев, чтобы вернуться домой на Dragon. Другой вариант – российские корабли «Союз», которые способны вмещать одновременно до трех человек. В рамках программы перекрестных полетов при каждом запуске «Союза» на борту находятся два российских космонавта и один астронавт NASA, а при каждом запуске SpaceX на борту находится хотя бы один россиянин.