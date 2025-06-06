Чем важен космический корабль Dragon

Чем важен космический корабль DragonМаск пригрозил вывести его из эксплуатации после онлайн-перепалки с Трампом
Американский миллиардер Илон Маск объявил, что принадлежащая ему SpaceX «немедленно начнет» вывод из эксплуатации Dragon – первого в мире частного космического корабля, который используется для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
«В свете заявления президента об аннулировании моих правительственных контрактов SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», – написал он.
Так Маск ответил на пост президента США Дональда Трампа в его соцсети Truth Social, написавшего, что самый простой способ сократить госрасходы – «прекратить государственные субсидии и контракты Илона». Насколько серьезно намерение Маска, сказать сейчас трудно. Спустя шесть часов миллиардер ответил на пост другого пользователя с призывом «сделать шаг назад на пару дней» словами «Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».
Перепалка в соцсетях между Трампом и Маском произошла 5 июня после того, как предприниматель днем ранее раскритиковал «большой прекрасный законопроект» – самую важную и масштабную внутриполитическую инициативу президента, предусматривающую продление условий налоговой реформы 2017–2018 гг. О том, что представляет из себя капсула Dragon и как ее вывод из эксплуатации может отразиться на космической программе США – в справке «Ведомостей».
В 2002 г. Маск основал Space Exploration Technologies (SpaceX), вложив в нее $100 млн. В 2006 г. (еще небольшая и малоизвестная, без успешных запусков в своем портфолио) компания выиграла контракт NASA на перевозку грузов и припасов на МКС. Только в 2008 г. спроектированная SpaceX Falcon 1 стала первой частной ракетой-носителем на жидком топливе, достигшей орбиты. В 2010 г. SpaceX впервые запустила в полет Falcon 9, которая спустя два года начала доставлять грузы на МКС. Именно контракты с NASA позволили компании разработать свою ракету и стать впоследствии лидером отрасли.
В 2017 г. был запущен космический корабль Dragon, а в 2020-м его пилотируемая версия впервые отправила астронавтов NASA на МКС в рамках нового контракта, заключенного еще во время президентства Барака Обамы. «Новаторское партнерство между NASA и SpaceX подарило нашей стране непревзойденную мощь – современный космический корабль, который доставит наших астронавтов на орбиту», – сказал Трамп после того полета.
Многоразовая капсула Dragon способна перевозить до семи пассажиров на околоземную орбиту и обратно, а также за ее пределы. Высота капсулы – 8,1 м, диаметр – 4 м. Грузовой отсек корабля объемом 37 куб. м используется для перевоза грузов, на его внешней поверхности установлены солнечные батареи для обеспечения корабля энергией во время полета. Капсула оснащена двигателями Draco, которые позволяют ей маневрировать на орбите, и восемью двигателями SuperDraco, приводящими в действие систему аварийного запуска космического аппарата.
Аппарат также оснащен двумя тормозными парашютами для его стабилизации после входа в атмосферу и четырьмя основными парашютами для дальнейшего торможения перед посадкой. На орбиту корабль выводится при помощи ракеты-носителя Falcon-9. Всего на счету Dragon 51 успешная миссия, 46 из них – на МКС.
Всего с 2008 г. SpaceX получила государственные контракты на сумму более $22 млрд, в основном от NASA и Пентагона. Из этой суммы порядка $5 млрд приходится на контракт, по которому компания доставляет астронавтов NASA на МКС, что делает ее важнейшим элементом космической программы США. Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс отказалась комментировать ситуацию со SpaceX, завив при этом: «Мы продолжим работать с нашими партнерами по отрасли, чтобы обеспечить достижение целей президента в области космоса».
В марте этого года два астронавта NASA вернулись на Землю в капсуле Dragon после почти девятимесячного пребывания на МКС. Следующий запуск SpaceX Dragon запланирован на 10 июня. Ожидается, что в рамках миссии Axiom 4 капсула Dragon доставит четырех человек на МКС и обратно.
В декабре 2024 г. SpaceX была оценена в $350 млрд, став самым дорогим стартапом в мире. По данным профильного портала Payload, выручка SpaceX в 2024 г. выросла на 50% и составила $13,1 млрд. В 2024 г. компания Илона Маска заключила контракт на сумму $733,5 млн на выполнение девяти миссий по обеспечению национальной безопасности в течение следующих двух лет. Речь идет о развертывании спутников обнаружения ракет для Агентства космического развития и разведывательных спутников для Национального разведывательного управления.
В краткосрочной перспективе у NASA мало других вариантов доставки людей и полезной нагрузки на орбиту и за ее пределы, отмечают американские СМИ. Поэтому, если Маск все-таки решится вывести корабль из эксплуатации, то будущее МКС окажется под еще большим сомнением. Своя капсула для полетов на орбиту есть у Boeing. Корабль Starliner использовался для доставки астронавтов только один раз в июне 2024 г., но оказался неудачным. Из-за технических проблем капсула вернулась на Землю без экипажа, а двум астронавтам NASA пришлось ждать девять месяцев, чтобы вернуться домой на Dragon. Другой вариант – российские корабли «Союз», которые способны вмещать одновременно до трех человек. В рамках программы перекрестных полетов при каждом запуске «Союза» на борту находятся два российских космонавта и один астронавт NASA, а при каждом запуске SpaceX на борту находится хотя бы один россиянин.