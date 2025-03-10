Чем известен будущий премьер Канады Марк Карни

Как отмечает BBC, у Карни уже был опыт взаимодействия с Трампом на посту главы Банка Англии, а также на посту председателя (2011-2018 гг.) международного Совета по финансовой стабильности, координирующего работу регулирующих органов по всему миру. Это, как утверждается, дало ему ключевую роль в глобальном реагировании на политику первого президентства Трампа. В начале февраля Карни пообещал, что Канада сможет противостоять «хулигану» Трампу. «Мы едины, и мы примем ответные меры», – сказал он тогда. Он также фразой «Канада никогда не будет частью Америки в любом виде или форме» ответил на слова Трампа о том, что Канада должна стать 51-м штатом США.