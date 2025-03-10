Чем известен будущий премьер Канады Марк Карни

Чем известен будущий премьер Канады Марк КарниСтрану в торговой войне с США возглавит экс-глава Банка Англии
Новым лидером Либеральной партии Канады по итогам внутрипартийных выборов избран экономист, бывший управляющий канадского и британского центробанков Марк Карни, получивший 85,9% голосов. Он также станет новым премьер-министром Канады – действующий лидер Джастин Трюдо еще 6 января объявил об уходе в отставку после того, как партия выберет преемника. Прежде Карни не занимал политических постов и оказался в необычной для Канады ситуации, став премьером, не имея места в парламенте. Следующие парламентские выборы в стране запланированы в октябре, но многие ожидают, что они будут назначены уже в этом месяце.
Марк Карни родился 16 марта 1965 г. в отдаленном северном городке Форт-Смит в семье учителей, но рос в крупном городе Эдмонтоне. Учился в средней школе Святого Франциска Ксавьера, после чего смог попасть в Гарвард (США), где получил бакалаврскую степень по экономике, а затем степень магистра и доктора экономических наук в Оксфордском университете (Великобритания).
Проработал 13 лет в офисах американского инвестбанка Goldman Sachs в США, Канаде, Великобритании и Японии, а в 2003 г. перешел на работу в Банк Канады, возглавив его в 2007 г. – незадолго до начала мирового финансового кризиса. По утверждению самого Карни, ему удалось на этом посту провести страну «через один из самых неспокойных экономических периодов в современной истории, защищая рабочие места и помогая Канаде стать сильнее».
В 2013 г. был назначен главой Банка Англии, руководил экономикой королевства во время Brexit и последовавших за ним экономических и политических кризисов. Он стал первым человеком на этом посту, не являющимся британцем. Карни часто приписывают в качестве заслуги модернизацию регулятора, он гораздо чаще своего предшественника появлялся в СМИ. Банк Англии также при нем сократил количество заседаний по процентным ставкам с 12 до 8 в год, начал публиковать протоколы заседаний. При работе в обоих центробанках Карни ставил приоритетом стимулирование кредитования.
В 2020 г. он стал специальным посланником ООН по борьбе с изменением климата и финансам, выступая за то, чтобы финансовый сектор инвестировал в достижение нулевого уровня выбросов. После пандемии COVID-19 Карни консультировал правительство Трюдо по вопросам восстановления экономики.
Центральными аспектами его внутрипартийной кампании стали экономическое развитие Канады, климатическая повестка и зеленая энергетика. Карни предложил переложить бремя налога на выбросы углекислого газа с потребителей на крупные корпорации и заявил, что под его руководством налог, который канадские потребители и малые предприятия платят за топливо, будет заменен стимулами для сокращения выбросов углекислого газа. Он выступает за устранение внутренних барьеров в торговле между 13 канадскими провинциями и территориями, сокращение государственных расходов при увеличении инвестиций и увеличение темпов строительства жилья.
На партийных дебатах он заявил, сославшись на свой опыт кризисного финансового управляющего, что лучше всех подготовлен к противостоянию Канады с администрацией президента США Дональда Трампа, которая ввела 25%-ные пошлины практически на весь канадский импорт.
Как отмечает BBC, у Карни уже был опыт взаимодействия с Трампом на посту главы Банка Англии, а также на посту председателя (2011-2018 гг.) международного Совета по финансовой стабильности, координирующего работу регулирующих органов по всему миру. Это, как утверждается, дало ему ключевую роль в глобальном реагировании на политику первого президентства Трампа. В начале февраля Карни пообещал, что Канада сможет противостоять «хулигану» Трампу. «Мы едины, и мы примем ответные меры», – сказал он тогда. Он также фразой «Канада никогда не будет частью Америки в любом виде или форме» ответил на слова Трампа о том, что Канада должна стать 51-м штатом США.