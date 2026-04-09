Чем известен вероятный переговорщик от Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

Чем известен вероятный переговорщик от Ирана Мохаммад-Багер ГалибафСпикер парламента Исламской Республики может провести встречу с делегацией США
Делегации США и Ирана на фоне двухнедельного перемирия направляются в Пакистан для участия в новом раунде переговоров, который должен пройти в Исламабаде 10 апреля. Дипломатическую группу со стороны Соединенных Штатов возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщали в Белом доме. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По данным СМИ, лидером иранской делегации должен стать спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который скептически относится к предстоящей встрече. Что о нем известно – в справке «Ведомостей».
Происхождение и образование
Мохаммад-Багер Галибаф родился 23 августа 1961 г. в семье курда и персиянки в небольшом городке Торкабе, находящемся недалеко от Мешхеда – второго по величине города Ирана. Окончил бакалавриат Тегеранского университета в области социально-экономической географии и магистратуру по геополитике в Исламском университете Азад, что позже помогло ему продвинуться по военной лестнице. Не позднее 2001 г. получил докторскую степень по политической географии в университете Тарбиат Модарес.
Военная карьера
После начала ирано-иракской войны в 1980 г. Галибаф вступил в Корпус стражей исламской революции (КСИР) и попал в спецподразделение. Спустя два года был назначен главным командиром бригады «Имам Реза», в 1983 г. – дивизии «Наср». В 1984-м стал управляющим директором компании «Хатам аль‑Анбия», инженерного подразделения КСИРа. Под его руководством была построена 165‑километровая железная дорога, соединяющая Мешхед и Серахс. В 1996 г. Галибаф получил звание генерал-майора, в следующем году возглавил воздушно-космические силы КСИРа.
В 1999 г. верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Галибафа начальником Главного управления полиции Исламской Республики. Предыдущий командующий, генерал Хедаят Лотфян, был уволен на фоне студенческих протестов. Галибаф провел ряд реформ, например, создал единую диспетчерскую службу по номеру 110, оснастил патрули средствами связи и видеорегистраторами. В то же время при нем полиция допрашивала и задерживала блогеров, политических активистов и журналистов по обвинению в угрозе национальной безопасности и пропаганде «культурной вульгарности».
Политическая карьера
В 2005 г. ушел в отставку с занимаемых силовых постов, чтобы баллотироваться на пост президента Ирана, однако по результатам голосования 17 июня в первом туре занял четвертое место, набрав 5,5%. Президентом в итоге стал мэр Тегерана Махмуд Ахмадинежад. 4 сентября того же года Галибаф занял освободившийся пост, на котором начал реализацию крупных инфраструктурных проектов: расширение метрополитена, строительство новых дорог и мостов, развитие общественного транспорта.
Галибаф дважды переизбирался на пост мэра – в 2007 и 2013 гг. Спустя 12 лет его сменил Мохаммад Али Наджафи.
Также он еще трижды баллотировался в президенты: в 2013 г. стал вторым после Хасана Рухани (набрали 16,6% и 50,7% соответственно), в 2017 г. снял свою кандидатуру в пользу Ибрагима Раиси (тогда переизбрался Рухани), а в 2024 г. стал третьим в первом туре (13,7 %) и поддержал Саида Джалили (победил Масуд Пезешкиан).
После ухода с поста мэра Тегерана Галибаф три года провел в Совете по определению политической целесообразности. В 2020 г. участвовал в выборах в парламент – Исламский консультативный совет (меджлис), став его председателем. В 2024 г. переизбрался.
Переговорный процесс
По данным Reuters, после начала атак Израиля и США на Иран и ликвидации политической и силовой верхушки Исламской Республики Галибаф стал одним из центров принятия решений. В конце марта спикер заявил, что Иран отвергает капитуляцию и переговоры, а угрозы американского президента Дональда Трампа ударить по инфраструктурным объектам назвал «безрассудными».
Как пишет Iran International, 8 апреля, после анонсированного Трампом двухнедельного перемирия, Галибаф поставил под сомнение проведение переговоров, ссылаясь на нарушения условий, выдвигаемых Ираном: о прекращении боевых действий везде, в том числе на территории Ливана, а также о вторжении «беспилотника-нарушителя» в воздушное пространство Исламской Республики.
«Работоспособная основа для ведения переговоров была открыто и явно нарушена еще до начала переговоров. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры неразумны», – написал Галибаф в соцсети X.
Газета Politico со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщала, что США рассматривают Галибафа в качестве потенциального лидера Ирана. Ожидается, что он возглавит делегацию на переговорах в Исламабаде. Об этом 8 апреля сообщило иранское агентство ISNA. После агентство Tasnim со ссылкой на источник опровергло это заявление, добавив, что окончательное решение о составе переговорной группы еще не принято. Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам в X подтвердил, что иранская сторона прилетит в Пакистан 9 апреля для встречи с американскими переговорщиками.