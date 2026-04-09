Чем известен вероятный переговорщик от Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

После начала ирано-иракской войны в 1980 г. Галибаф вступил в Корпус стражей исламской революции (КСИР) и попал в спецподразделение. Спустя два года был назначен главным командиром бригады «Имам Реза», в 1983 г. – дивизии «Наср». В 1984-м стал управляющим директором компании «Хатам аль‑Анбия», инженерного подразделения КСИРа. Под его руководством была построена 165‑километровая железная дорога, соединяющая Мешхед и Серахс. В 1996 г. Галибаф получил звание генерал-майора, в следующем году возглавил воздушно-космические силы КСИРа.