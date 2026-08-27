Чем известен экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Чем известен экс-командующий армией боснийских сербов Ратко МладичОн умер в тюрьме в Нидерландах, где отбывал пожизненное заключение за геноцид
27 августа в возрасте 84 лет умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, который отбывал пожизненное заключение в Гааге за военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Весной этого года он перенес инсульт, просил отпустить его на лечение в Сербию, но получил отказ. О том, чем известен Младич и за что осужден, – в справке «Ведомостей».
Ратко Младич родился 12 марта 1942 г. в югославской деревне Божиновичи (сейчас – территория Боснии и Герцеговины). Его родители воевали в рядах партизан во время Второй мировой, отец был казнен властями марионеточного фашистского режима на территории Хорватии.
В 1961 г. Младич поступил в Военную академию в Белграде, спустя четыре года принял присягу, а также вступил в Лигу коммунистов Югославии. Поднялся по карьерной лестнице до командующего бригадой, получив в 1986 г. звание полковника.
Летом 1991 г. начался распад Югославии, а Младич был отправлен в город Книн, где тот принял командование 9-м корпусом югославской армии, действовавшим против войск Хорватии, которая объявила о своей независимости. В апреле 1992 г. его повысили в звании до генерал-лейтенанта и назначили начальником штаба второго военного округа в Сараево (Босния и Герцеговина к тому моменту также объявила о разрыве с Югославией). В мае Младич возглавил главный штаб армии только что образованной Республики Сербской, противостоявшей боснийцам-мусульманам (составляли около 40% населения республики).
В течение первых шести месяцев войны армия установила контроль над большей частью восточной и северной Боснии. Боевые действия сопровождались пытками, убийствами и нападениями на гражданские собрания с обеих сторон.
Младич, как потом заключил трибунал, сыграл важную роль в организации осады Сараево (продлилась 3,5 года), в ходе которой силы боснийских сербов регулярно и намеренно обстреливали (в том числе минометами и артиллерией) мирное население. Другой важный эпизод той войны – захват в июле 1995 г. Сребреницы (оттуда действовали партизанские силы) вопреки решению ООН, объявившей город зоной, свободной от боевых действий. После этого в Сребренице, по приказу Младича, были уничтожены порядка 8000 мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман и хорватов. Еще тысячи людей были изгнаны из города.
В том же 1995 г. Боснийская война (ее жертвами стали 100 000 человек) окончилась мирным соглашением после совместного наступления хорватско-боснийских сил и военной операции НАТО «Обдуманная сила». Летом следующего года Международный трибунал ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) выдвинул обвинения против Младича в геноциде и преступлениях против человечности. Сам генерал продолжал жить в Белграде под защитой сербского лидера Слободана Милошевича.
Когда в 2001 г. Милошевич был арестован и передан трибуналу в Гааге (умер в 2006 г. в тюрьме до завершения процесса), Младич бесследно исчез. В 2010 г. его семья пыталась официально объявить генерала умершим, но через год, в мае 2011 г. президент Сербии Борис Тадич сообщил, что Младич был схвачен сербскими спецслужбами в деревне Лазарево в 80 км от Белграда. Там он скрывался в доме своего двоюродного брата.
На следующий день после задержания Младич был экстрадирован в Гаагу, где в 2012 г. над ним начался судебный процесс. В ноябре 2017 г. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии приговорил генерала к пожизненному заключению за преступления геноцида, нарушения законов и обычаев войны и преступления против человечности. Помимо убийства 8000 мусульман в Сребренице, Младича признали ответственным в гибели около 10 000 мирных жителей во время блокады Сараево в 1992-1995 гг. В целом обвинения против него были выдвинуты по 11 пунктам. По одному из них (геноцид боснийских мусульман и хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины) он был оправдан. Сам Младич вину не признал.
В 2021 г. апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу за военные преступления. В декабре 2025 г. его сын Дарко (у генерала также была дочь, но в 1994 г. она покончила с собой) заявил, что состояние его прикованного к постели и перенесшего два инсульта отца становится критическим. В апреле 2026 г. Младич перенес еще один инсульт.