Чем известен экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

На следующий день после задержания Младич был экстрадирован в Гаагу, где в 2012 г. над ним начался судебный процесс. В ноябре 2017 г. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии приговорил генерала к пожизненному заключению за преступления геноцида, нарушения законов и обычаев войны и преступления против человечности. Помимо убийства 8000 мусульман в Сребренице, Младича признали ответственным в гибели около 10 000 мирных жителей во время блокады Сараево в 1992-1995 гг. В целом обвинения против него были выдвинуты по 11 пунктам. По одному из них (геноцид боснийских мусульман и хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины) он был оправдан. Сам Младич вину не признал.