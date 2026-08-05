Чем известен новый глава Службы тыла Валерий Солодчук

Чем известен новый глава Службы тыла Валерий СолодчукУ министра обороны появился еще один заместитель
5 августа президент РФ Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой Службы тыла – замминистра обороны России. На прежнем месте его сменит глава группировки войск «Восток» Андрей Иванаев. Кадровые передвижки осуществлены по предложению главы Минобороны Андрея Белоусова, чтобы «сосредоточить в одних руках все службы тыла». Путин отметил, что хорошо знаком с Валерием Солодчуком, и назвал его «одним из наиболее талантливых командиров». Что еще известно о новом главе Службы тыла – в справке «Ведомостей».
Солодчук Валерий Николаевич родился в Астрахани 24 марта 1971 г. В старших классах был суворовцем. В 1992 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и затем служил на командных должностях в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в том числе командовал 217-м гвардейским парашютно-десантным полком (2004–2010). Подразделение неоднократно отмечали вымпелами министра обороны России «За мужество и воинскую доблесть» и считают престижным.
В частности, в 1990-е этот парашютно-десантный полк принимал участие в Первой чеченской кампании. Солодчук в эти годы был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2004 г. он окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил России, в 2012 г. – Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ, где получил диплом с отличием.
В августе 2012 г. президент России Владимир Путин назначил Валерия Солодчука командиром 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии Воздушно-десантных войск (Новороссийск). В то время в ней внедряли и отрабатывали новые методы подготовки подразделений и офицеров, опробовали приемы штурмовиков в ходе спецопераций.
Затем служил в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2014–2015 гг. – заместитель командующего 5-й армией Восточного военного округа (Приморский край). В 2015–2022 гг. – первый замкомандующего (начальник штаба), а затем командующий 36-й армией Восточного военного округа (Бурятия). В мае 2022 г. местный совет депутатов присвоил Валерию Солодчуку звание почетного гражданина столицы республики – Улан-Удэ.
В 2022 г. в начале спецоперации служил в Генштабе ВС России. В 2023 г. выезжал на передовую для награждения бойцов в ранге заместителя командующего группировкой войск «Центр». Позже военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц называл его «достойным военачальником» и говорил, что в 2022–2023 гг. Валерий Солодчук и вверенные ему войска «отстояли Кременную».
В 2024–2025 гг. военный возглавил оперативную группу «Курск». СМИ писали, что под его руководством были освобождены Суджа и другие приграничные территории.
В мае 2025 г. назначен командующим войсками Центрального военного округа (штаб находится в Екатеринбурге) и группировкой войск «Центр». В новом статусе он докладывал президенту России Владимиру Путину об окружении группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, а также занимался вопросами беспилотной авиации и материально-техническим обеспечением.
Генерал-полковник. Герой России (почетное звание присвоено закрытым указом в 2025-м). В разные годы также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени c мечами (такой вариант вручают за военные заслуги), «Мужества» и др.