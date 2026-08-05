Чем известен новый глава Службы тыла Валерий Солодчук

5 августа президент РФ Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой Службы тыла – замминистра обороны России. На прежнем месте его сменит глава группировки войск «Восток» Андрей Иванаев. Кадровые передвижки осуществлены по предложению главы Минобороны Андрея Белоусова, чтобы «сосредоточить в одних руках все службы тыла». Путин отметил, что хорошо знаком с Валерием Солодчуком, и назвал его «одним из наиболее талантливых командиров». Что еще известно о новом главе Службы тыла – в справке «Ведомостей».