Касса «Времени первых» оказалась вдвое ниже прогнозов

У фильма пока было крайне мало рекламы – как наружной рекламы, так и продвижения на ТВ

Фильм «Время первых» в первый прокатный уикенд (6–9 апреля) собрал в российских кинотеатрах 138,7 млн руб., следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Прежде журнал «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что картина соберет в выходные 280 млн руб.

«Время первых» – история о первом выходе человека в открытый космос от студии «Базелевс». Продюсеры – основатель «Базелевса» Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов (он же играет главную роль). Производственный бюджет фильма – около 0,5 млрд руб.

Министерство культуры считает эту картину крайне важной. Чтобы защитить ее в прокате от конкурентов, чиновники были готовы сдвинуть на неделю (с 13 апреля на 20 апреля) российскую премьеру голливудского «Форсаж-8». Резко против этой идеи выступили кинотеатры, которые уверены, что из-за зачистки проката потеряют зрителей и, соответственно, деньги. Помимо «Форсажа» в апреле нет крупных премьер, которые способны привлечь в кинотеатры зрителей, объясняли руководители крупных киносетей. После сложных переговоров стороны пришли к компромиссу. В обмен на сохранение даты премьеры «Форсажа» крупные российские сети гарантировали «Базелевсу» и чиновникам максимально широкий и долгий прокат «Времени первых». В первую и вторую неделю проката российская картина получит 35% всех сеансов, на третьей – 20%, на четвертой – 15%, договорились они. Прежде ни одному российскому фильму не удавалось получать подобные гарантии от крупнейших киносетей сразу на четыре недели – обычно кинотеатры меняют число сеансов исходя исключительно из кассы, собранной в первые дни проката, и отзывов зрителей. Чаще всего число сеансов после трех недель проката резко падает – фильм вытесняется новой премьерой. Фактически Министерство культуры впервые добилось антиголливудских квот для отдельно взятой российской картины.

Кинотеатры выполняют свои обязательства, свидетельствуют данные ЕАИС – «Время первых» в прошедший уикенд получило 34% сеансов. Это данные по 10 крупнейшим сетям в России, прежде говорил «Ведомостям» сотрудник государственного Фонда кино (управляет ЕАИС). Он уточнил, что система не учитывает отмененные сеансы. Теперь уже бывший гендиректор сети «Формула кино» (сеть на прошлой неделе продана Александру Мамуту) Юрий Кириллов написал в Facebook, что сеть в первый день была вынуждена отменить часть сеансов «Времени первых», поскольку на них не было продано ни одного билета.

Чаще всего именно в первые выходные фильм зарабатывает 30–40%, а порой и 60–70% всей кассы. Прежде руководители кинотеатров рассказывали со ссылкой на продюсеров «Времени первых», что те рассчитывают на сборы около 1 млрд руб.

При этом пользователи «Кинопоиска» и «Афиши» поставили фильму высокую оценку, 83% отзывов кинокритиков по картине также положительные. Сотрудники кинотеатров в разговоре с «Ведомостями» указывают, что у фильма пока было крайне мало рекламы – как наружной рекламы, так и продвижения на ТВ: «Зрители просто не знают об этом фильме». Возможно, ситуация изменится после Дня космонавтики, рассчитывают два собеседника «Ведомостей». Прежде «Базелевс» сообщал, что 12 апреля в Кремле пройдет спецпоказ этой картины. В этот день картину также покажут на космодромах Байконур и Восточный. Два чиновника говорили «Ведомостям», что на спецпоказ в Кремле, скорее всего, придет президент России Владимир Путин. Все это создаст большие информационные поводы, которые подхватят федеральные телеканалы, рассчитывают собеседники «Ведомостей». С другой стороны, в следующие выходные стартует «Форсаж-8». Предыдущий эпизод этой киносаги от Universal Pictures весной 2015 г. собрал в России и СНГ (без учета Украины) 1,7 млрд руб. и вошел в топ-10 самых кассовых фильмов национального проката за всю историю (данные «Бюллетеня кинопрокатчика»).

По сравнению с четвергом в субботу – воскресенье касса «Времени первых» выросла сразу в 11,5 раза, пишет «Бюллетень кинопрокатчика», что свидетельствует о хорошем «сарафане» у зрителей (люди после просмотра делятся с окружающими и в соцсетях хорошими отзывами о картине, привлекая новых зрителей).