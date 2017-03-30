Кинотеатры делят прокат между «Форсажем 8» и российским «Временем первых»

Вчера вечером, 29 марта, министр культуры Владимир Мединский встретился с руководителями сетей кинотеатров, которые ранее просили министра не переносить премьеру голливудского фильма «Форсаж 8» ради защиты отечественной картины «Время первых». Об этом «Ведомостям» рассказали четыре участника встречи, включая гендиректора сети «Киномакс» Дмитрия Нартова. На встрече также был Тимур Бекмамбетов, основатель «Базелевса» и продюсер «Времени первых», а также представители Universal Pictures, уточнили собеседники «Ведомостей».

Мединский подтвердил «Ведомостям», что такая встреча состоялась и что диалог был «непростым, но продуктивным». Раскрывать детали обсуждения он отказался. Нартов также подчеркивает, что «встреча была добродетельной и никто ни на кого не давил». По его словам и словам трех других собеседников «Ведомостей», киносети, «Базелевс» и Universal Puctures предварительно договорились заранее разделить сеансы между российской и голливудской премьерой. Окончательного решения нет, говорят источники «Ведомостей», но, скорее всего, комромисс будет достигнут: «Мы торгуемся». Тогда премьера «Форсажа 8» в России состоится 13 апреля, как и планировалось, а не 20 апреля, как ранее настаивало Министерство культуры и сами продюсеры российской картины. Такой перенос премьеры должен был освободить от конкурентов первые две недели проката «Времени первых» (выходит на экраны 6 апреля). Бекмамбетов вчера от комментариев отказался.

«Время первых» рассказывает о первом выходе Алексея Леонова в открытый космос в 1965 г. Продюсеры картины – Бекмамбетов и Евгений Миронов (он же сыграл главную роль). Бюджет картины – около 0,5 млрд руб. «Форсаж 8» – продолжение очень известной киносерии от студии Universal Pictures. Предыдущий «Форсаж» входит в топ-10 самых кассовых фильмов в России за всю историю проката, весной 2015 г. он собрал 1,7 млрд руб. (данные «Бюллетеня кинопрокатчика»), и у кинотеатров высокие ожидания по кассе его продолжения.

Даты проката картин изначально определяют прокатчики, но с прошлого года Министерство культуры может отказать фильму в выдаче прокатного удостоверения на определенные даты, если в эти же дни выходит картина с похожей тематикой. Введен этот механизм был как раз для защиты важных российских премьер от голливудских блокбастеров. Впервые Мединский добился переноса голливудского блокбастера весной 2015 г., когда «Мстители: Эра Альтрона» от Disney мешали в прокате отечественной «А зори здесь тихие…».

Такие переносы картины поддерживают не все российские продюсеры, упирая на то, что у зрителей должен быть выбор и заставить их ходить на фильмы силком все равно невозможно. Больше всего от такой расчистки проката страдают, по их словам, кинотеатры, которые теряют зрителей и деньги. Кинотеатры, как рассказывали «Ведомостям» руководители трех крупных киносетей, недобрали кассу в августе прошлого года, когда прокат расчистили под фильм Леонида Ярмольника «Ночные стражи» (собрал 30 млн руб., данные «Бюллетеня кинопрокатчика») и в этом феврале – из-за «Защитников» (собрал 262 млн руб.).

Поэтому новость о возможном переносе премьеры «Форсажа 8» кинотеатры, как говорили собеседники «Ведомостей», восприняли очень нервно. Если прокат «Форсажа 8» перенесут, кинотеатры в апреле привлекут гораздо меньше зрителей, объясняли они: «Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а «Время первых» вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей». Поэтому кинотеатры впервые и обратились с официальным письмом к Мединскому. На прошлой неделе несколько руководителей киносетей встретились с замминистра культуры Сергеем Обрывалиным, а позднее – и с Бекмамбетовым, рассказали «Ведомостям» два участника этих встреч. По их словам, две киносети при этом заявили чиновникам, а потом и продюсеру, что готовы вообще снять с проката «Время первых» с 13 апреля, если премьера «Форсажа 8» будет перенесена: им не нравится, что чиновники со своим административным ресурсом залезают в карман киносетей, и они готовы на радикальные меры.

Источник в Минкультуры подтверждал, что такое заявление было. Но кинотеатрам пора привыкать, что в случае с отдельными фильмами политика важнее бизнеса киносетей, а те, кто устраивает демарши, получат жесткий ответ, говорил он. Другой сотрудник Минкультуры во вторник, 28 марта, сообщил «Ведомостям», что решение уже принято и на днях «Форсаж» получит прокатное удостоверение с 20 апреля.

Но после этого ситуация поменялась, рассказали вчера собеседники «Ведомостей»: кинотеатры включили собственные лоббистские возможности. Также они указали чиновникам, что если «Форсаж» стартует 20 апреля, то он резко снижает шансы в прокате другой российской картине, премьера которой также должна пройти в этот день, – «Кухне» от студии Yellow, Black & White.

Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что именно ситуация с «Кухней» вынудила вновь начать диалог чиновников и продюсеров «Времени первых». Другой собеседник ссылается на то, что чиновники поняли, что сильно рискуют, делая такую ставку на «Время первых», и большая касса этому проекту вовсе не гарантирована, даже если под фильм освободят все две недели.

На вчерашней встрече чиновники и продюсеры «Времени первых» сказали, что готовы сохранить премьеру «Форсажа» и, соответственно, «Кухни», если кинотеатры гарантируют российскому фильму о космосе длинный прокат – как минимум четыре уикенда. Обычно число сеансов резко сокращается уже после второй недели проката, вытесняясь новыми фильмами. Второе их требование – сохранение максимально широкого проката «Времени первых» и после премьеры «Форсажа». Сейчас кинотеатры, «Базелевс» и Universal торгуются вокруг цифры 35–40% от всех сеансов под «Время первых», говорят собеседники «Ведомостей». Тут чиновники готовы на компромиссы, они предлагают продавать на этот фильм больше льготных билетов по более низкой цене – для пенсионеров и студентов. Касса фильма тогда может быть ниже, указывает чиновник Минкультуры: «Но нам важнее охват, число российских граждан, молодых людей, которые посмотрят фильм о таком важном для нашей истории событии». На торги у сторон есть время до сегодняшнего вечера, знают собеседники «Ведомостей».

Представитель Universal Pictures пока не ответил на звонки «Ведомостей».

Бекмамбетов во время прямой трансляции «Кинопоиска» заявил, что перенос «Форсажа» был инициативой Минкультуры: «И это их задача защищать российское кино». Он соглашается, что это не совсем рыночный механизм: «Только не надо считать что сейчас на рынке кинопроката свободная конкуренция. Ее нет. Крупная американская прокатная компания, которая выпускает 15 блокбастеров в год, и так диктует правила кинотеатрам». Вопрос о защите проката «Времени первых» — это вопрос не экономический, говорит он: «Когда корабль Павла Беляева и Алексея Леонова возвращался на Землю и никто не знал где именно он приземлиться. Во всей стране остановили поезда — потому что боялись что корабль может упасть на железную дорогу. И все поезда стояли. Есть ситуации, когда страна должна работать вместе». Переговоры по премьере «Форсажа» он комментировать отказался.