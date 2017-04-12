У фильма «Время первых» снизится число сеансов

Компания «Базелевс» согласилась на просьбу кинотеатров снизить долю сеансов ее картины «Время первых», рассказали «Ведомостям» руководители трех сетей кинотеатров. Представители «Формулы кино» и «Каро» от комментариев отказались, с представителями «Синема парк» и «Базелевса» пока связаться не удалось. Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов подтвердил эту информацию: «Это разумный и дальновидный шаг».

«Время первых» – история о первом выходе человека в открытый космос. Продюсеры – основатель «Базелевса» Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов (он же играет главную роль). Производственный бюджет фильма – около 0,5 млрд руб.

Для кинотеатров принципиален вопрос о прокате этой картины из-за того, что «Время первых» активно продвигает Министерство культуры. Чтобы защитить фильм в прокате от конкурентов, чиновники были готовы сдвинуть на неделю (с 13 на 20 апреля) российскую премьеру голливудского «Форсажа-8». Против этого протестовали кинотеатры, которые опасались, что из-за зачистки проката потеряют зрителей и деньги. В итоге стороны пришли к компромиссу: в обмен на сохранение даты премьеры «Форсажа» крупные российские сети гарантировали «Базелевсу» и чиновникам максимально широкий и долгий прокат «Времени первых». В первую и вторую недели проката российская картина получит 35% всех сеансов, на третьей – 20%, на четвертой – 15%. Прежде ни одному российскому фильму не удавалось получить подобные гарантии от крупнейших киносетей сразу на четыре недели – обычно кинотеатры меняют число сеансов, исходя исключительно из кассы, собранной в первые дни проката, и отзывов зрителей. Фактически Министерство культуры впервые добилось антиголливудских квот для отдельно взятой российской картины.

Но сборы фильма «Время первых» в первый прокатный уикенд (6–9 апреля) оказались вдвое ниже прогнозов аналитиков. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм собрал в российских кинотеатрах 138,7 млн руб. Прежде журнал «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что картина соберет в выходные 280 млн руб. У «Базелевса» всегда «очень высокая планка» для проектов и сборы первого уикенда «Времени первых» действительно до нее не дотягивают, признала директор по маркетингу «Базелевса» Ольга Агеева.

Кинотеатры жаловались на низкую заполняемость залов на сеансах картины и потерю денег. Гендиректор «Формулы кино» Юрий Кириллов рассказал «Ведомостям» в начале недели, что сеть пытается убедить «Базелевс» снизить число сеансов: «Если они откажутся, мы, конечно, выполним договоренности, но большой вопрос, захотим ли мы дальше работать с этой компанией, с другими ее фильмами».

«Базелевс», по словам собеседников «Ведомостей», рассчитывает, что у фильма будет более успешный второй уикенд и длинный прокат. У фильма хороший «сарафан» (люди после просмотра делятся с окружающими и в соцсетях хорошими отзывами о картине, привлекая новых зрителей), и «Базелевс» на этой неделе увеличил рекламную поддержку фильма. Кроме того, сегодня, в День космонавтики, федеральные телеканалы показали в своих новостных выпусках сюжет о том, что президент России Владимир Путин встретился с космонавтом Алексеем Леоновым, о котором и снято «Время первых». Президент вместе с космонавтами, Мироновым, Бекмамбетовым, а также министром культуры Владимиром Мединским посмотрели саму картину. Это также привлечет зрителей в кинотеатры, рассчитывают в «Базелевсе».

Поэтому компания согласилась снизить долю сеансов «Времени первых» на второй уикенд с 35 до 25%, но взамен договорилась, что на пятой неделе проката кинотеатры предоставят картине 5% сеансов, рассказали руководители двух крупных сетей. Они говорят, что довольны достигнутым компромиссом.