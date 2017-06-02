Директор «Samsung Mobile Россия» покинул компанию А. Гордеев / Ведомости

Руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф покинул компанию. Об этом «Ведомостям» сообщил сам топ-менеджер и подтвердила представитель Samsung Наталья Малева. Исполняющим обязанности руководителя Samsung Mobile в России назначен Дмитрий Гостев, ранее возглавлявший направление продаж в компании. Причины ухода представитель компании попросил уточнить у самого Графа.

Аркадий Граф называет уход из компании собственным решением. Он отмечает, что в общей сложности проработал в структурах Samsung почти 13 лет. «Российское представительство Samsung Mobile я возглавлял ровно три года, и, наверное, просто пришло время — я достиг здесь максимума», - объясняет Граф. Он добавляет, что все главные процессы, которыми он руководил, завершены — начиная от оптимизации оргструктуры компании и заканчивая остановкой, а потом восстановлением работы с «Евросетью» и «Связным». В ближайшие месяцы Граф намерен отдыхать и выступать консультантом для нескольких интернет-проектов, сообщил он.

Аркадий Граф возглавил «Samsung Electronics Россия» в июле 2014 г. Последние два года Граф руководил компанией в условиях ценовой войны, в ходе которой «Евросеть», «Связной» и «Мегафон» убрали со своих прилавков смартфоны южнокорейского производителя. Весной 2015 г. МТС, sim-карты которой перестали продаваться в «Связном», начала продавать в своих салонах смартфоны, в том числе Samsung, по ценам, близким к себестоимости, чтобы привлечь посетителей и стимулировать их подключаться к мобильному интернету МТС.

В ответ летом 2015 г. «Евросеть», «Связной», «Вымпелком» и «Мегафон» прекратили продажи Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял это тем, что Samsung поставляет много брака, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий.

В итоге самым крупным продавцом смартфонов Samsung осталась розничная сеть МТС с ее 5368 салонами (данные на конец марта 2016 г. с учетом франчайзи). При этом доля Samsung на российском рынке почти не изменилась несмотря на бойкот большинства ритейлеров. В первой половине 2016 г. на Samsung пришелся 21% всех проданных в России смартфонов – всего на 0,6 п. п. меньше, чем годом ранее. Такой оценкой делился с «Ведомостями» менеджер одного из производителей электроники, цифры подтвердили сотрудники трех сетей, торгующих техникой.

Первым продажи Samsung возобновил «Вымпелком» – в августе 2016 г. В феврале 2017 г. торговать Samsung вновь начали «Связной», «Евросеть» и «Мегафон».

В результате возвращения в «Евросеть», «Связной» и «Мегафон» позиции корейского производителя укрепились. В феврале 2016 г. Samsung занял почти четверть (24,3%) российского рынка смартфонов – на 2,5 п. п. больше, чем в январе. Это следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров. Данные подтвердил источник, близкий к компании – партнеру нескольких производителей оборудования, а также представитель МТС Дмитрий Солодовников. В начале марта 2017 г. по сравнению с началом февраля продажи смартфонов Samsung в России выросли еще – примерно на 80%, рассказывали ранее «Ведомостям» источники, близкие к нескольким компаниям – партнерам производителей оборудования.