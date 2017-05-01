Продажи Galaxy S8 в России вдвое выше, чем у предыдущего флагмана Samsung

Продажи новых флагманов Samsung S8 и S8+ начались в России в пятницу 28 апреля. За первые выходные в России было продано в два раза больше смартфона этой модели, чем предыдущего флагмана Samsung Galaxy S7 весной 2016 г., утверждает сотрудник компании-партнера Samsung. По итогам первых выходных, продажи Samsung Galaxy S8 в 2,1 раза превысили результаты Galaxy S7 за аналогичный период, передал «Ведомостям» руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф. Такие результаты связаны с возможностями устройства: экран, дизайн и показатели производительности - все вместе привлекает пользователей, считает он.

28, 29 и 30 апреля в рознице было продано около 15 000 Galaxy S8/S8+, что действительно примерно вдвое больше, чем Galaxy S7 в первые выходные в 2016 г., посчитал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эти данные не учитывают продаж по предоплачнному предзаказу (в 2017 г. Samsung впервые предложил такую опцию в России), отмечает он. По словам Муртазина, продажи по предзаказу составили еще около 17 000 аппаратов.

Продажи Galaxy S8 за первые выходные после старта в «М.видео» оказались втрое выше в сравнении с Galaxy S7, утверждает представитель «М.видео» Валерия Андреева. В «М.видео» продажи флагманов традиционно высоки, популярны покупки в рассрочку, говорит она. В сети монобрендовых магазинов Samsung, входящих в Inventive Retail Group за первые выходные было продано в 2,5 раза больше S8, чем S7 в прошлом году на старте продаж, отмечает представитель группы Людмила Семушина.

Продажи Galaxy S8 в рознице «Вымпелкома» идут хорошо — оператор уже продал большую часть первой отгруженной ему партии, ощущается дефицит отдельных спецификаций новой модели, утверждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

По словам Андреевой, продажи S8 на 15-20% выше, чем S8+ (отличается большей диагональю дисплея). Обычно разрыв между моделями с разными размерами экранов значительно выше, утверждает она. В магазинах Inventive Retail Group S8 и S8+ продавалось примерно поровну, говорит Семушина.

В «М.видео» продажи флагманов традиционно высоки, популярны покупки в рассрочку, говорит она.

Помимо того, что Samsung выпусти удачную модель, высокий спрос на Galaxy S8 объясняется и снятием бойкота, который сотовые ритейлеры объявили Samsung в середине 2015 г., считает Муртазин.

Смартфоны исчезли из салонов «Евросети», «Связного», «Мегафона» и «Вымпелкома»в ходе ценовой войны, начавшейся весной 2015 г. Тогда МТС, sim-карты которой перестали продаваться в «Связном», начала продавать смартфоны, в том числе Samsung, по ценам, близким к себестоимости, чтобы привлечь посетителей и стимулировать их подключаться к мобильному интернету МТС. В ответ летом 2015 г. два ритейлера и два оператора прекратили продажи Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял, что Samsung поставляет много брака, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий. Первым продажи Samsung возобновил «Вымпелком» – в августе 2016 г. В феврале 2017 г. Samsung вернулся в «Связной», «Евросеть» и «Мегафон».

После возвращения в эти розничные сети доля Samsung на российском рынке смартфонов стала быстро расти: из материалов компании-партнера нескольких ритейлеров следует, что в марте 2017 г. Samsung занимал 27,1% этого рынка в штуках против 21,8% в январе.

В первые выходные с момента старта продаж «Связной» реализовал в 2 раза больше Galaxy S8 и S8+, чем Galaxy S6 и S6 edge в 2015 г. Помимо технических характеристик и пользующейся спросом диагонали дисплея, популярность нового флагмана можно объяснить сравнительно длительным сроком между презентацией устройства и началом официальных продаж (это почти месяц), считает он. За это время потенциальные покупатели успели изучить описания новинку - например, обзор на сайте «Связного» посмотрели почти 300 000, утверждает Тихонов. При этом многие заранее оформили покупку в интернет-магазине, говорит он. Также на старте многие покупатели воспользовались рассрочкой, добавляет Тихонов.

В октябре 2016 г. по сравнению с сентябрем доля Samsung на российском рынке смартфонов в натуральном выражении сократилась более чем на 3 п. п. до 20,3%. Опрошенные тогда «Ведомостями» участники рынка связывали это с провалом Samsung Galaxy Note 7, продажи которого в России так и не начались. История с Galaxy Note 7 никак не отразилась на интересе к S8 - в России покупатели не успели столкнуться с проблемами, считает Семушина. Муртазин с этим согласен.

Покупатели предпочли дождаться следующего поколения Galaxy S и не менять смартфон во второй половине 2016 г., отмечает Тихонов.