Топ-менеджер «Роснано» арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Андрей Горьков (справа) в Басманном суде Сергей Фадеичев / ТАСС

Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков был задержан в субботу, 10 июня, в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Сегодня ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Басманный суд Москвы принял решение арестовать Горькова до 9 августа. Топ-менеджер был задержан сотрудниками СКР, ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ после приобретения им билета для вылета за рубеж. Защита просила суд отпустить обвиняемого под залог.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 г. вопреки установленному порядку размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в размере от 460 до 740 млн руб. в Смоленском банке под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 г. банк лишился лицензии, в связи с чем АО «Роснано» потеряло более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.

Горьков своей вины не признает. «В ходе допроса в качестве обвиняемого Горьков свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал», — сообщил следователь на заседании суда. По его словам, «вина Горькова подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности».

Адвокат Горькова утверждает, что банк передал корпорации крупные активы до отзыва у него лицензии, поэтому никакого ущерба «Роснано» причинено не было. «До отзыва лицензии у банка со стороны банка "Смоленский" корпорации "Ронано" были переданы активы, которые полностью перекрывали якобы имеющийся ущерб, то есть обязательства банка, о чем имеются соответствующие документы», — заявил адвокат.

Следствие устанавливает местонахождение брата Горькова Евгения. «В материалах дела также представлен рапорт участкового, согласно которому установить местонахождение Горькова Евгения Владимировича не представляется возможным, так как он не проживает по месту регистрации», — говорится в материалах дела. Андрей Горьков завил, что по этому адресу его брат уже несколько лет не проживает и не прописан.

Защита просила суд отпустить Горькова под залог в 50 млн руб. или отправить его под домашний арест. По словам адвоката, «обоснованной и разумной аргументации в материале о необходимости избрать Горькову столь жесткую меру пресечения не имеется». Сам Горьков заявил, что не пытался скрыться от следствия, а отправлялся в командировку в Китай. «Я собирался в плановую командировку в Китай, для чего мною ранее была получена соответствующая виза. Я собирался вернуться 15 июня», — сказал обвиняемый.

В материалах дела, зачитанных на заседании суда, говорится, что уголовное дело в отношении Горькова было возбуждено по результатам проверки Генпрокуратуры. «Представлено постановление о направлении материалов проверки, которая была проведена Генеральной прокуратурой Российской Федерации в корпорации "Роснано", на имя председателя Следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в деле. Материалы Генпрокуратуры подписаны Юрием Чайкой.