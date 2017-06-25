Google отучит роботов читать почту пользователей

В России показ рекламы, сформированной на основе переписки пользователя, уже стал предметом судебного разбирательства Krisztian Bocsi / Bloomberg

Google больше не будет сканировать почтовую переписку пользователей Gmail ради рекламных доходов. Об этом в блоге корпорации сообщила ее старший вице-президент Диана Грин. У Google есть корпоративный сервис G Suite, предлагающий почту, работу с документами, хранение данных за абонентскую плату. Google никогда не использовал переписку пользователей G Suite для таргетирования рекламы, а теперь решил приравнять к ним и бесплатных пользователей Gmail.

В России показ рекламы, сформированной на основе переписки пользователя, уже стал предметом судебного разбирательства. В 2013 г. завкафедрой европейского права Гуманитарного института в Екатеринбурге Антон Бурков обсуждал в электронной почте Google свою будущую поездку в Страсбург и заметил объявления контекстной рекламы с предложениями отелей и услуг в получении визы, рассказывал он. Бурков счел, что Google мог догадаться о его планах не иначе, как через чтение переписки, и обратился в суд с требованием обязать компанию прекратить эту практику.

Первый суд Бурков проиграл в апреле 2015 г. Адвокаты российского ООО «Гугл» объяснили, что компания не владеет ни доменом gmail.com, ни сервисом электронной почты, – она занимается лишь размещением рекламных объявлений с помощью сервиса AdWords. Поэтому иск стоит подавать к Google Inc. в США, которая владеет и настраивает AdWords, аргументировали адвокаты ООО «Гугл». Но в следующей инстанции Мосгорсуд все же обязал ООО «Гугл» отвечать на претензию Буркова, отменил решение суда первой инстанции и запретил Google изучать содержание переписки пользователей. Дело в том, что истца волнует не физическое хранение данных и не используемые при этом ресурсы, а нарушение тайны электронной переписки (ее гарантирует Конституция) ООО «Гугл», следовало из мотивировочной части решения суда. Размещая рекламу в переписке Буркова, «Гугл» пользовался результатами чтения почты, что нарушило тайну переписки, говорилось в документе.

С даты решения суда реклама в его почте не появлялась, сообщил «Ведомостям» Бурков. Он уверен, что его тяжба повлияла на решение корпорации. По его мнению, Google подсчитал и сравнил доход от размещения рекламы к почте с потенциальным размером исков и репутационными потерям.

Это решение положительно скажется на бизнес-показателях Google, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его словам, такая практика всегда чревата вниманием регуляторов (в особенности в силу новой европейской директивы по защите персональных данных). В итоге на собранные данные могли накладываться серьезные ограничения по использованию. Вдобавок письма – не самый качественный источник данных для таргетирования, особенно в сравнении с другими доступными компании данными, указывает Казарян.

«Яндекс» не анализирует содержание писем пользователей в целях показа рекламы, заверила «Ведомости» представительница холдинга Ася Мелкумова.

У бесплатного Gmail более 1,2 млрд пользователей, а сервисом G Suite пользуются более 3 млн компаний, отмечает корпорация.

В мае 2018 г. во всех странах Евросоюза станет обязательным к исполнению новый закон Европейского союза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), принятый в мае 2016 г. За нарушения требований закона предусмотрены более серьезные штрафы - в размере до 20 млн евро или 4% годовой общемировой выручки компании. Компании должны быть готовы предоставить сведения о том, как они распоряжаются персональными данными физических лиц, а также перенести или уничтожить их по запросу. Данные должны легко перезаписываться и удаляться. Также ужесточаются правила получения согласия на обработку персональных данных, а компании будут нести ответственность за обработку данных, которую поручают третьим лицам.