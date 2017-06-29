Китайская Xiaomi представила в России новый флагман

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Устройство имеет топовые характеристики при доступной для таких спецификаций цене Anthony Kwan / Bloomberg

Продажи нового флагмана Xiaomi Mi6 в России официально начнутся во вторник, 4 июля. Об этом рассказал директор по продуктам и маркетингу компании Донован Сан. Цена устройства составит 29 990 руб. От предыдущего флагмана Mi5 новый аппарат будет отличаться более быстрым процессором, аккумулятором большей емкости (3350 mHa), большей водостойкостью, перечисляет он. Xiaomi впервые оснастила флагманский смартфон сдвоенной камерой, улучшающей качество фото, подчеркивает он.

Вместе с Mi6 Xiaomi представила в России широкоэкранный (6,44 дюйма) фаблет Mi Max 2. Его начнут продавать в России в июле 2017 г., его цена составит 19 990 руб., обещает компания.

Устройство имеет топовые характеристики при доступной для таких спецификаций цене, считает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Гаджет обладает ярким дисплеем с диагональю более пяти дюймов – это самый популярный на данный момент размер дисплея у покупателей, утверждает он. Также растет интерес к устройствам с большой емкостью батареи, и это станет еще одним аргументом в пользу покупки новой модели, считает он. Продажи Mi6, возможно, будут не очень высоки: аппарат недешевый, но он очень интересен по соотношению спецификаций и цены, считает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

Смартфоны Xiaomi производятся в Китае и относительно небольшими партиями продаются на распродажах в интернете, объяснял ранее «Ведомостям» бизнес-модель компании ведущий аналитик Mobile Research Group Эдьдар Муртазин. Стратегия, изначально заключавшаяся в продажах смартфонов исключительно через интернет, позволила Xiaomi стать одним из крупнейших поставщиков умных телефонов на мировой рынок. По данным Gartner, во II квартале 2016 г. Xiaomi была пятым вендором в мире по числу отгруженных смартфонов с долей рынка 4,5% (в III квартале она уступила 5-е место BBK). По данным The Wall Street Journal, Xiaomi во время одного из раундов финансирования в декабре 2014 г. была оценена в $46 млрд, что делает ее вторым по стоимости стартапом в мире после Uber. С 2012 г. одним из инвесторов Xiaomi является фонд DST Юрия Мильнера. Он был лид-инвестором в трех раундах финансирования более чем на $0,5 млрд, из них подавляющая часть – от DST, говорил человек, близкий к одному из инвесторов в Xiaomi. По его словам, DST в общей сложности вложил в Xiaomi больше любого другого инвестора.

Наряду с Китаем и Индией Россия для Xiaomi – один из важнейших рынков, отметил Сан. Большая аудитория потенциальных пользователей и высокие темпы роста спроса на мобильный интернет делают Россию привлекательной для производителя смартфонов, говорит он. Финансовые и операционные показатели Xiaomi в России он не назвал.

В российской рознице (в офлайновых магазинах продается почти 90% смартфонов в России) Xiaomi появилась год назад – в июне 2016 г. торговать ее смартфонами начали «Евросеть» и «Связной». В августе 2016 г. доля Xiaomi на российском рынке телефонов в штуках составляла 0,4%, рассказывал ранее представитель МТС Дмитрий Солодовников. По данным компании - партнера нескольких ритейлеров (их достоверность ранее подтвердили «Ведомостям» несколько участников рынка), уже в мае 2017 г. Xiaomi замыкала ТОП-10 крупнейших производителей смартфонов на российском рынке. Ее доля в общих продажах смартфонов в натуральном выражении составляла 2,7%. В интернет-продажах смартфонов в России Mi заняла 4-е место, уступив только лидирующим как в онлайновых, так и в офлайновых продажах Samsung, Apple и Huawei. Из отчета компании - партнера нескольких ритейлеров следует, что самым продаваемым смартфоном Xiaomi в России в прошлом месяце был Mi Reami 4A – на него пришлось примерно 0,6% продаж смартфонов в России в штуках.

По оценке «Связного», всего в первом полугодии 2017 г. в России было продано более 12 млн смартфонов, что на 9% больше, чем годом ранее. Средняя цена смартфонов выросла на 4-5% до 12 800 руб., говорится в отчете «М.видео».

Быстро наращивать долю российского рынка Xiaomi позволяет активное продвижение в интернете – это обходится дешевле, чем развитие офлайновых каналов продаж, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Этому способствует и хорошее сочетание цены и качества смартфонов Mi, считает он. Но чтобы и дальше улучшать позиции, Xiaomi требуется выстраивать отношения с традиционными ритейлерами, расширять офлайн-продажи, говорит Кусков.

В первой половине года доля рынка Xiaomi растет – это связано со снижением цен на некоторые устройства в сетях крупнейших ритейлеров, а также увеличением маркетинговой активности компании, считает Тихонов.

Хiaomi отлично продается в «Эльдорадо», спрос на этот бренд в среднем ценовом сегменте стабилен, отмечает Завьялова. Розничная сеть планирует развивать сотрудничество с вендором, говорит она.