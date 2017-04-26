Xiaomi увеличит присутствие в российской рознице

В 2017 г. китайская Xiaomi планирует открыть в крупнейших городах России авторизированные магазины - к концу 2017 г., по планам производителя, их будет 20, рассказал «Ведомостям» старший вице-президент Xiaomi Ван Сян. Открывать их будет компания Smart Orange, представительство RDC Group в России, долгосрочный стратегический партнер Xiaomi. При этом сама китайская компания будет контролировать качество их работы и ассортимент, подчеркнул он. По его словам, таких магазинов сейчас четыре: два в Москве, по одному в Петербурге и Владивостоке. Первый фирменный магазин Xiaomi открылся в Москве осенью 2016 г.

По словам Ван Сяна, Xiaomi также ведет переговоры с российскими розничными сетями о создании в их торговых точках shop-in-shop («магазинов в магазине»). Эти сети, а также планируемые инвестиции в российские розничные проекты Сян не назвал. В России очень хорошо развиты розничные сети - люди ходят по магазинам, подчеркивает он.

Человек, знакомый с менеджерами RDC Group, ранее оценивал открытие 20 магазинов Xiaomi чуть более чем в $2 млн. Открытие монобрендового магазина обходится не менее чем в 3 млн руб., говорил осенью 2016 г. сотрудник одной из розничных сетей.

Вопрос о создании «магазинов в магазинах» действительно обсуждался с Xiaomi, но конкретные условия не оговаривались, утверждает источник, близкий к одному из ритейлеров.

По данным The Wall Street Journal, Xiaomi во время одного из раундов финансирования в декабре 2014 г. была оценена в $46 млрд, что делает ее вторым по стоимости стартапом в мире после Uber. С 2012 г. одним из инвесторов Xiaomi является фонд DST Юрия Мильнера. Он был лид-инвестором в трех раундах финансирования более чем на $0,5 млрд, из них подавляющая часть – от DST, говорил человек, близкий к одному из инвесторов в Xiaomi. По его словам, DST в общей сложности вложил в Xiaomi больше любого другого инвестора.

До недавнего времени Xiaomi продавала смартфоны исключительно через интернет. Такая стратегия позволила ей стать одним из крупнейших поставщиков смартфонов на мировой рынок: по данным Gartner, во II квартале 2016 г. Xiaomi была пятым вендором в мире по числу отгруженных смартфонов с долей рынка 4,5% (в III квартале она уступила 5-е место BBK). В 2016 г. Xiaomi начала открывать под брендом Mi Home магазины в Китае: к концу года их было 77, сейчас - 200, а в перспективе производитель планирует открыть 1000 таких торговых точек, рассказывает Сян.

В российской рознице смартфоны Xiaomi появились только в июне 2016 г. – в магазинах сетей «Связной» и «Евросеть». В августе 2016 г. доля Xiaomi на российском рынке телефонов в штуках составляла 0,4%, рассказывал ранее представитель МТС Дмитрий Солодовников. А уже в октябре, по данным компании – партнера нескольких производителей, она выросла до 1,1%. В феврале 2017 г. Xiaomi занимала 2,7% российского рынка смартфонов. Сян рассчитывает, что в ближайший год Xiaomi войдет в первую пятерку производителей по количеству проданных в России смартфонов.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в 2017 г. Xiaomi может открыть в России несколько десятков торговых точек, в том числе формата «магазин в магазине». Безусловно, это позитивно повлияет на бизнес китайского производителя в России: чем шире представлен бренд в рознице, тем больше продажи, уверен он.