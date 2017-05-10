Персональные технологии
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Четвертые в интернете

Xiaomi вошла в первую пятерку производителей по онлайн-продажам смартфонов в России

В офлайн-рознице до лидеров ей пока далеко
В целом по России в марте 2017 г. доля Xiaomi в продажах смартфонов составила 2,8%, следует из отчета. При том что в российской рознице ее смартфоны появились только в июне 2016 г.
В целом по России в марте 2017 г. доля Xiaomi в продажах смартфонов составила 2,8%, следует из отчета. При том что в российской рознице ее смартфоны появились только в июне 2016 г.
Е. Разумный / Ведомости

В марте 2017 г. на смартфоны Xiaomi пришлось 9% интернет-продаж смартфонов в России, следует из отчета компании – партнера нескольких ритейлеров. Эти данные подтвердили два человека в компаниях – партнерах производителей смартфонов. Китайский производитель занял 4-е место по продажам в интернет-магазинах, уступив Samsung (18% в онлайн-продажах), Apple (17%) и Huawei (11%). Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в марте 2017 г. в России было продано чуть менее 1,9 млн смартфонов, 11% из которых было приобретено через интернет.

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