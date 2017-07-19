Владелец «Вымпелкома» запустил мессенджер в России Евгений Разумный / Ведомости

Холдинг VEON (новое название Vimpelcom, материнской компании российского «Вымпелкома») объявил о запуске глобальной персональной интернет-платформы, которая объединяет функционал мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение запускается на многих «ключевых рынках» компании, в том числе в России, Грузии, Пакистане и на Украине, к концу недели к ним присоединится Италия, где будет выпущена уже усовершенствованная версия. Приложение будет полностью бесплатно для клиентов сети VEON и его можно будет использовать, даже если на счете не осталось денег.

Приложение дает пользователям доступ к чату, звонкам, возможность настроить персонализированную ленту главных новостей, персонализированный стриминг музыки и видео, доступ к спецпредложениям от коммерческих партнеров проекта, возможность следить за состоянием счетов. По мере развития проекта VEON планирует подключать новые услуги с помощью новых партнеров, которые будут вводиться по мере анализа контекстуальной информации, которую компания будет собирать с согласия пользователей.

Запуская эту платформу, VEON стремится возглавить «персональную интернет-революцию», предоставляя клиентам услуги и предложения, персонализированные и подготовленные специально для них на базе контекстных данных, говорится в пресс-релизе.

Скачать мессенджер Veon можно в Google Play, скоро будет выпущено приложение для iOS. Как сообщает Reuters, он будет конкурировать с WhatsApp и Viber. Представитель VEON сказал, что в скором времени скачать мессенджер можно будет в крупных магазинах приложений и в ближайшие недели компания объявит новые подробности о сервисе.

Среди партнеров проекта уже есть музыкальный стриминговый сервис Deezer и Mastercard, сообщает Reuters.