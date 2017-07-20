Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: «Мегафон» сыграл на удержание
«Мегафон» дал абоненту скидку на тысячу лет вперед
Но огласка инцидента может снизить лояльность остальных клиентов, рассуждают эксперты
- Кирилл Седов
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Если абонент собрался переходить к другому оператору, «Мегафон» выясняет причину, а также старается решить все вопросы, чтобы человек остался, говорит Юлия Дорохина
Евгений Разумный / Ведомости
«Мегафон» предоставил своему абоненту скидку в 25% на услуги связи до 31 декабря 2999 г. Об этом сообщил в Twitter житель Магадана Дмитрий с ником @DEADokMagadan.
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