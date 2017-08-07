В России продается все меньше кнопочных телефонов

Кнопку душит и снижение цен на смартфоны Е. Разумный / Ведомости

Из 16,7 млн мобильных телефонов, проданных в России в первом полугодии 2017 г., кнопочные аппараты составили 25,6%. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники (сотрудник одного из ритейлеров подтвердил его данные). За год их доля снизилась на 5,7 п. п. против 3,3 п. п. в первом полугодии 2016 г.

Рынок кнопочных телефонов, на которые последние несколько лет приходилась примерно треть проданных в России аппаратов, заметно сократился в первом полугодии 2017 г., согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На него давят смартфоны, но спрос на кнопочные аппараты сохраняется среди тех, кому не нужен мобильный интернет: мигрантов, пенсионеров, отмечает президент «Евросети» Александр Малис.

Сейчас в сети «Мегафона» зарегистрировано на треть меньше телефонов, чем смартфонов, – год назад их было примерно поровну, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, розница МТС во II квартале продала на 33% меньше телефонов, чем за аналогичный период 2016 г. По данным «Связного», в первом полугодии 2017 г. в России продано на 18% меньше обычных телефонов, чем годом ранее. Это следствие популярности смартфонов, объясняет представитель «Связного» Сергей Тихонов.

Смартфоны активно продвигают сотовые компании, заинтересованные в росте доходов от мобильного интернета, зачастую операторы фактически дотируют смартфоны, продавая их в убыток, отмечает Муртазин. Их выгода налицо: если средний ежемесячный счет (ARPU) владельца кнопочного телефона – около 100 руб., то смартфона – 360–370 руб., посчитал он. В среднем ARPU пользователя смартфона в 1,5 раза выше, чем кнопочного телефона, отмечает представитель «Т2 РТК холдинга» (Tele2) Константин Прокшин. У пользователей продвинутых смартфонов – в 3–4 раза, простых – в 1,5–2 раза, утверждает Солодовников.

Кнопку душит и снижение цен на смартфоны: самые дешевые стоят около 1000 руб. (например, «Билайн» предлагает Micromaх за 999 руб. – правда, с подключением), всего на несколько сотен рублей дороже, чем кнопочные аппараты, говорит Муртазин. Цены на телефоны лишь незначительно ниже, чем на бюджетные смартфоны, отмечает Дорохина. Кнопочное устройство стоит в среднем около 1600 руб. – это близко к минимальной цене смартфона, говорит Тихонов.

«Вымпелком», проникновение смартфонов на сети которого почти 56%, заинтересован в расширении базы их пользователей, отмечает его представитель Анна Айбашева, это важно, поскольку доходы от услуг голосовой связи не растут. Об этом говорит и Солодовников: МТС продает смартфоны по ценам, близким к себестоимости.

По прогнозу Муртазина, по итогам 2017 г. доля кнопочных телефонов в России может снизиться до 20%. Затем на какое-то время она стабилизируется – но очередное снижение цен на смартфоны приведет к ее дальнейшему снижению, уверен он.

Продажи кнопочных аппаратов сопоставимы по рентабельности с продажами смартфонов, утверждает Малис. Пока есть спрос, «Евросеть» будет предлагать такие аппараты своим покупателям, обещает он.

Обычные телефоны не исчезнут с полок в ближайшие годы, уверен Тихонов: помимо упомянутых преимуществ (они дешевы и востребованы определенными категориями покупателей) причина их популярности – низкое энергопотребление: они могут работать без подзарядки несколько дней.