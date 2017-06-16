В российских регионах смартфоны покупают активнее, чем в столице

Спрос жителей Петербурга на мобильные телефоны слабеет – рынок практически насыщен Руслан Шамуков / ТАСС

В январе – апреле 2017 г. на Центральный федеральный округ (ЦФО) пришлось 28,9% продаж смартфонов и телефонов в России – на 2 п. п. меньше, чем годом ранее. Это следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров (достоверность этих данных подтвердили партнеры нескольких производителей). Также на 0,1 и 0,5 п. п. снизились доли в продажах юга и северо-запада России. При этом растет доля в продажах других федеральных округов: доля Дальнего Востока приросла на 0,2% п. п. до 5,4%, Урала – на 0,5 п. п. (9,5%), Поволжья – на 0,8 п. п. (18,9%). Больше всего (на 1,3 п. п. до 14,5%) выросла доля Сибирского федерального округа.