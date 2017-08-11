Первые победители торгов по размещению наружной рекламы в Петербурге выбраны без борьбы
Подведены итоги конкурса на 5226 рекламных конструкций; еще 4041 будут распределены 24 августа
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Торги на размещение наружной рекламы были объявлены 2 июня
Е. Егоров / Ведомости
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ в пятницу рассмотрел заявки, поступившие на конкурс по размещению наружной рекламы. По девяти лотам конкурс был признан несостоявшимся: на семь лотов была подана только одна заявка, еще по двум лотам вторая заявка была признана не соответствующей конкурсной документации. В итоге единственные участники были признаны победителями.
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