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Первые победители торгов по размещению наружной рекламы в Петербурге выбраны без борьбы

Подведены итоги конкурса на 5226 рекламных конструкций; еще 4041 будут распределены 24 августа

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ в пятницу рассмотрел заявки, поступившие на конкурс по размещению наружной рекламы. По девяти лотам конкурс был признан несостоявшимся: на семь лотов была подана только одна заявка, еще по двум лотам вторая заявка была признана не соответствующей конкурсной документации. В итоге единственные участники были признаны победителями.

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