Москва впервые за три года проведет торги на места для рекламных щитов А. Гордеев / Ведомости

Департамент СМИ и рекламы объявил о проведении аукциона на места для размещения наружной рекламы, следует из приказа, опубликованного на сайте департамента.

Власти разыграют три места для размещения рекламных щитов, выставленных одним лотом. Победитель получит право установить рекламные конструкции и размещать на них рекламу на протяжении десяти лет с момента заключения договора.

Начальная цена лота - более 62 млн руб., шаг аукциона - более 3,1 млн руб. Для участия в аукционе компании должны будут внести 9,3 млн руб. в качестве задатка. Итоговую сумму оператор наружной рекламы, победивший в торгах, должен будет выплачивать в бюджет Москвы на протяжении десяти лет.

Желающие принять участие в аукционе должны подать заявки до 9 августа, сам аукцион состоится 14 августа. Аукцион будет проходить на площадке мэрии, его участники получат карточки с порядковыми номерами - для того чтобы поднять цену лота, участники должны будут поднять карточку, говорится в аукционной документации. Победителем аукциона станет участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.

Представитель департамента СМИ и рекламы Константин Горохов подтвердил «Ведомостям», что власти намерены провести аукцион. По его словам, на аукцион выставлены три места для размещения рекламных конструкций на территории «Москва-сити». «Связано это с тем, что при проведении последних торгов в 2013-2014 гг. зона ММДЦ из-за стройки не вошла в общую территорию Москвы, на которой разыгрывались рекламные места», - сказал он.

История с аукционами

Власти Москвы в 2013-2014 гг. провели масштабные аукционы, на которых разыграли почти 90% всех мест в столице. Распределять места для размещения рекламы чиновников обязывают поправки к закону о рекламе, которые уже действовали к 2013 г. К этому же времени истекло большинство пятилетних контрактов с операторами по всей стране. До этого чиновники, как правило, продлевали договоры с компаниями автоматически.

В 2013 г. и 2014 г. торги проходили по аналогичной схеме, предложенной департаментом сейчас: участники поднимали карточки. Из-за высокого входного порога (обеспечительных мер) далеко не все участники рынка смогли принять участие в торгах. А те, кто принял, активно торговались: в итоге победители получили лоты по завышенным ценам, а число операторов сократилось с 80 до 6. За десять лет победители обязались выплатить в бюджет города почти 100 млрд руб.

Из-за повышенных платежей городу за рекламные места операторам пришлось взвинтить цены для рекламодателей на размещение рекламы, но и это помогло не всем операторам. В 2015 г. не смог перевести платеж в 1,3 млрд руб. в бюджет оператор «Илион» (работал под брендом «Никэ»), в результате департамент расторг с ним договор. В начале 2016 г. был расторгнут договор с компанией «Олимп» (ранее работала под брендом «Вера Олимп»), которая обязалась выплачивать департаменту более 1,3 млрд руб. ежегодно. Но в конце 2015 г. оператор смог перечислить городу лишь 300 млн руб. вместо требуемого 1 млрд руб. Компания с департаментами обменялись исками, итогом которых стало мировое соглашение, и суд восстановил договоры компании с властями.

Всего к началу 2017 г. операторы перечислили в бюджет 4,74 млрд руб. (без учета платежа «Олимпа»), говорит Горохов. То есть это платежи от оставшихся трех операторов Russ Outdoor, Gallery и «Расвэро». Эти компании получили на торгах места за 2,7 млрд руб., 1,35 млрд руб. и 250 млн руб., то есть в общей сложности департамент снизил выплаты этим операторам почти на 1 млрд руб.

Необходимость проведения новых торгов представитель департамента связывает только с тем, что при проведении двух предыдущих торгов места ММЦК не вошли в схему размещения наружной рекламы в Москве. Связаны ли новые торги с тем, что город планирует увеличить доходы от размещаемой в столице рекламы, как и то, будут ли проводиться еще торги, он не комментирует. Стартовая цена - это средняя стоимость одного квадратного метра конструкций по итогам аукционов 2013-2014 гг., говорит Горохов.

Пока никто из опрошенных «Ведомостями» операторов не подтвердил «Ведомостям» планов по участию в предстоящем аукционе. Для трех щитов даже сейчас эта цена завышена, говорит топ-менеджер одного из операторов: «Щиты, которые должны будут разместить операторы, весьма нестандартные». Высота конструкции, по данным технического приложения к аукционной документации, - 9 м, ширина - 2 м.

Генеральный директор «Эспар-аналитик» Андрей Березкин считает, что эти рекламные конструкции могут быть интересны скорее компаниям, которые располагаются в «Москва-сити», чем операторам наружной рекламы.