Оператор рекламы «Олимп» не заплатил Москве

Оператор наружной рекламы «Олимп» до сих пор не рассчитался с властями по договорам, которые восстановил суд, рассказал «Ведомостям» источник на рынке наружной рекламы. Пресс-секретарь московского департамента СМИ и рекламы Константин Горохов подтвердил это «Ведомостям». Какие дальнейшие действия будет предпринимать департамент и рассматривает ли он возможность вновь расторгнуть договор с оператором, он не сообщил.

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