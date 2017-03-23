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Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Московский бюджет ждет «Олимпа»

Оператор рекламы «Олимп» не заплатил Москве

Год назад город расторг с оператором договор из-за просрочки
У оператора наружной рекламы «Олимп» с городом долгие и непростые отношения
У оператора наружной рекламы «Олимп» с городом долгие и непростые отношения
Евгений Разумный / Ведомости

Оператор наружной рекламы «Олимп» до сих пор не рассчитался с властями по договорам, которые восстановил суд, рассказал «Ведомостям» источник на рынке наружной рекламы. Пресс-секретарь московского департамента СМИ и рекламы Константин Горохов подтвердил это «Ведомостям». Какие дальнейшие действия будет предпринимать департамент и рассматривает ли он возможность вновь расторгнуть договор с оператором, он не сообщил.

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