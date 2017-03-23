Оператор рекламы «Олимп» не заплатил Москве

У оператора наружной рекламы «Олимп» с городом долгие и непростые отношения
Евгений Разумный / Ведомости
Оператор наружной рекламы «Олимп» до сих пор не рассчитался с властями по договорам, которые восстановил суд, рассказал «Ведомостям» источник на рынке наружной рекламы. Пресс-секретарь московского департамента СМИ и рекламы Константин Горохов подтвердил это «Ведомостям». Какие дальнейшие действия будет предпринимать департамент и рассматривает ли он возможность вновь расторгнуть договор с оператором, он не сообщил.