Российские власти готовят новые ограничения для иностранцев

Закон может затронуть всех российских сотовых операторов Андрей Гордеев / Ведомости

Минкомсвязи выложило на портал обсуждения нормативных актов regulation.gov.ru новую версию законопроекта о регулировании рунета. Этот проект поправок в закон «О связи» предлагает ограничить иностранное владение так называемыми точками обмена трафиком, которыми, как объясняют эксперты, могут оказаться и операторы связи.

Согласно законопроекту иностранное государство, международная организация, иностранное юрлицо или российская компания более чем с 20%-ным иностранным участием не могут прямо или косвенно владеть либо контролировать свыше 20% акций точки обмена трафиком. Также ограничение распространяется на иностранных граждан, россиян с гражданством другого государства или людей без гражданства.

Но что такое точка обмена трафиком, законопроект объясняет весьма расплывчато: это технологическая система, обеспечивающая подключенным к ней сетям передачу трафика между ними в интернете. Под это определение подпадают не только те точки обмена трафиком, которые фактически выполняют эти задачи, но и сети операторов связи (вне зависимости от размера – этому определению удовлетворяют сети сколь угодно малых операторов связи), говорят источник в крупном операторе связи и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Операторы большой четверки подпадают под это определение, уверен источник в одной из организаций, участвующих в регулировании рунета. Сети больших операторов строились посредством приобретения региональных операторов и провайдеров и в итоге являются огромными «лоскутными одеялами», объясняет он. Выходит, при передаче информации из одной сети в другую последняя подпадает под определение точки обмена трафиком, хотя самостоятельно она не предлагает услуг транзита или обмена трафиком сторонним компаниям.

Предложенное Минкомсвязи определение точки обмена трафиком допускает расширенную трактовку, соглашается консультант исследовательской организации «Пир-центр» Олег Демидов. Под такую трактовку могут подпадать не только сами точки обмена трафиком, но и различное оборудование операторов связи, используемое для коммутации и пропуска трафика, а значит, и владеющие ими операторы, рассуждает он.

Под предложенное законопроектом толкование иностранного владения подпадают все российские федеральные сотовые операторы. 25% «Мегафона» принадлежит шведской TeliaCompany Group, «Вымпелком» на 100% принадлежит голландской Veon, а у МТС 39,17% акций – это ADR (американские депозитарные расписки), торгующиеся на бирже США, рассказывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) на 55% принадлежит нидерландской Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40, а еще 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

При условии, что поправки вступят в силу в неизменном виде и действительно будут распространяться на всех операторов, они повлияют на всех, соглашается аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович. Если документ будет принят в текущем виде, то операторам придется менять структуру собственников, предполагают аналитики. Они оба приводят в пример СТС Media, которая после принятия аналогичного закона об ограничении доли иностранного владения СМИ выкупала бумаги иностранных миноритариев и объявляла о делистинге. При этом СМИ на реализацию закона отводился год, а поправки к закону «О связи» предполагают вступление в силу уже через 180 дней после опубликования.

Смена структуры собственников – не единственная проблема, с которой столкнутся операторы в случае вступления закона в силу в его нынешнем виде. Согласно предыдущему варианту поправок (опубликованному осенью 2016 г.) операторы связи должны подключать свои сети к точкам обмена трафиком, которые должны быть перечислены в специальном реестре. Против этого в декабре прошлого года возражало Минэкономразвития. Занимавший тогда пост замминистра экономического развития Николай Подгузов в письме в Минкомсвязи указывал, что обязательное подключение операторов к точкам обмена трафиком осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации, приведет к увеличению затрат операторов и, как следствие, к росту цен на связь. Эта норма сохранилась и в новой версии документа.

Законопроект – попытка возобновить обсуждение обоснованно раскритикованного законопроекта с нерациональным регулированием, комментирует законопроект представитель «Мегафона». По его словам, оно не решает государственных задач и создает нагрузку для бизнеса. На вопрос о распространении определения точек обмена трафиком на операторов связи представитель «Мегафона» по существу не ответил. Представитель «Вымпелкома» сообщил, что оператор изучает новую версию законопроекта. Представители МТС, Tele2 отказались от комментариев. Представитель Минкомсвязи не ответил на запрос «Ведомостей».