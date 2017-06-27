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Траурная акция у Минкомсвязи

Активисты принесли к зданию министерства цветы в знак протеста против недавних инициатив
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