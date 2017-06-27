Траурная акция у Минкомсвязи

Евгений Разумный / Ведомости

В сообщении в Telegram-канале «Протестная Москва» активисты призывали провести символические похороны министерства «в связи с недавними блокировками, полузапретом Telegram, законами о мессенджерах и VPN, и главное — поправками в законопроект о критической инфраструктуре»

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