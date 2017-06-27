Траурная акция у Минкомсвязи
Активисты принесли к зданию министерства цветы в знак протеста против недавних инициатив
У здания Министерства массовых коммуникаций и связи на Тверской улице в Москве во вторник, 27 июня появились букеты цветов. Акцию затеяли пользователи рунета, несогласные с последними инициативами министерства
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В сообщении в Telegram-канале «Протестная Москва» активисты призывали провести символические похороны министерства «в связи с недавними блокировками, полузапретом Telegram, законами о мессенджерах и VPN, и главное — поправками в законопроект о критической инфраструктуре»
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По мнению активистов, поправки в законопроект об ограничении иностранного владения точками обмена трафиком «окончательно убьют интернет и IT-отрасль в России как таковую»
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Обговаривался и дресс-код проведения акции: черный необязателен, но предпочтителен
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За возложение цветов к зданию министерства массовых коммуникаций и связи задержан несовершеннолетний, об этом сообщается на сайте ОВД-Инфо. Звонок поступил от задержанного
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К молодому человеку подошел полицейский, поинтересовавшийся, что означают цветы, пишет ОВД-Инфо. Потом его отвели в машину и доставили в ОВД «Тверской»
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Акция началась в 17.00 мск. Организаторы призывали не приносить с собой никаких плакатов, и просили обойтись без скандирований и манифестаций
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