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Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Сериалы из «В контакте»

ТВ-3 найдет новые сериалы во «В контакте»

Канал проводит новый конкурс среди интернет-пользователей

Канал ТВ-3 в пятницу, 18 августа, объявит о продолжении конкурса сериалов «Быть или не быть»: если весной победителей отбирали пользователи «Кинопоиска», то теперь партнером проекта стала социальная сеть «В контакте». Партнеры не платят друг другу за услуги по этому проекту, рассказали представители обеих сторон. ТВ-3 первым из российских каналов рискнул отдать выбор сериалов для своего эфира интернет-пользователям. Обычно для оценки пилотов каналы используют небольшие фокус-группы, а окончательное решение принимает топ-менеджмент.

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