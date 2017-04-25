Интернет-реклама догонит рекламу на ТВ уже в этом году

По итогам 2017 г. затраты рекламодателей на продвижение в интернете достигнут того же уровня, что и затраты на рекламу на телевидении, следует из отчета инвестиционного банка BCS Global Markets. Аналитики банка использовали данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и собственные прогнозы.

В 2016 г. интернет-реклама составила 38% всего российского рекламного рынка, в 2017 г. ее доля сравняется с ТВ-рекламой и составит 41%, говорится в отчете. Уже в 2018 г. доля интернета достигнет 43%, и он станет крупнейшим сегментом рекламного рынка. Тогда как доля ТВ-рекламы будет немного снижаться – до 40% к 2020 г.

BCS Global Markets исходит из того, что среднегодовой рост всего рекламного рынка России составит в 2016-2021 гг. около 9%, тогда как интернет будет расти в этот период на 16% в год. Расходы на интернет-рекламу продолжат расти быстрее рынка, а российские интернет-компании получают значительную часть выручки от рекламы, констатирует BCS Global Markets. Интернет догоняет ТВ-рекламу быстрее, чем этого можно было бы ожидать 2-3 года назад. «Стремительное изменение структуры рынка соответствует динамике в других странах: в 2016 г. сегмент цифровой рекламы обогнал телевизионную в США, в то время как в Китае более половины расходов на рекламу направляется на цифровые форматы», говорится в отчете.

Споры о подсчетах долей рекламного рынка обострились в прошлом году: представители разных сегментов медиаиндустрии не могли сойтись во мнении, как оценивать отдельные части рекламного интернет-рынка. Ситуация достигла такого накала, что по итогам 6 месяцев 2016 г. российский офис Interactive Advertising Bureau (IAB Russia) дал собственные оценки рынка интернет-рекламы – они оказались существенно выше оценок АКАР. Представитель IAB Russia объяснял это тем, что раньше эксперты корректно оценивали темпы роста рекламных бюджетов в сети, но не «видели» отдельные сегменты рынка – например, онлайн-классифайды, и поэтому недооценивали рынок в абсолютных значениях.

Если опираться на новую методику, интернет уже стал крупнейшим медиа России по рекламным бюджетам. По данным IAB Russia, это произошло в III квартале 2016 г., когда рекламодатели потратили на продвижение на ТВ 31,1 млрд руб., а в интернете – 31,5 млрд руб. Доли ТВ и интернета на рекламном рынке составили тогда 38,4% и 38,9% соответственно.

По итогам 2016 г. АКАР выпустила отчет, в котором учла мнение интернет-индустрии и IAB Russia. Тем не менее телевидение, по подстчетам АКАР, осталось в прошлом году крупнейшим медиа в России, но его отрыв от интернета, как и по итогам первых трех кварталов 2016 г., меньше 10%: 150,8 млрд против 136 млрд руб.