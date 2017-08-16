Для HBO это уже второй случай за последний сезон

Пираты снова украли серию «Игры престолов» до ее премьеры Macall B. Polay/HBO via AP

Этой ночью на пиратских сайтах появилась шестая серия седьмого сезона сериала HBO «Игра престолов», пишет Torrent freak. Сам канал HBO покажет эту серию лишь в следующий понедельник, 21 августа. Torrent freak указывает, что украденная серия выложена в высоком качестве и, судя по отметкам в видео, пираты украли ее в испанском подразделении HBO. Это уже второй раз в этом сезоне «Игры престолов», когда видео попадает в сеть до премьеры - впервые это случилось несколько недель назад с четвертой серией.

«Игра престолов» (Game of thrones) - один из самых популярных и известных современных сериалов. Он снят HBO по серии книг Джорджа Мартина «Песня льда и пламени». Каждый новый сезон бьет собственные рекорды HBO по аудитории - так, первую серию этого сезона только в США на официальных платформах канала посмотрели больше 16 млн человек, что в полтора раза больше, чем начало шестого сезона. При этом премьеры HBO по всему миру доступны только на платных платформах, но не на эфирном ТВ и в обмен на рекламу в интернете. В России «Игру престолов» официально показывает Amediateka.

Неудивительно, что «Игра престолов» - один из самых любимых пиратами сериалов. Он практически сразу стал бить рекорды по скачиваниям пиратских копий. По данным Torrent freak, в 2011-2016 гг. сериал становился лидером в мире по числу скачиваний нелегальных копий. Только через BioTorrent в 2015 г. его скачали больше 14 млн раз, конкретных данных за прошлый год сайт не привел.

Год назад пираты украли сразу первые четыре серии пятого сезона «Игры престолов» и выложили их в сеть задолго до премьеры.

Несмотря на все эти утечки, официальная аудитория сериала только растет. Неудивительно, что представители самого HBO публично всегда подчеркивают, что считают такой высокий уровень пиратства «Игры престолов» комплиментом для проекта.

Кроме того, недавно хакеры взломали системы HBO и украли 1,5 террабайта данных, включая сведения по нескольким новым проектам и сценарии невышедших эпизодов «Игры престолов». Часть этих сценариев пираты позднее опубликовали в сети.

Вчера стало известно, что полиция в Индии задержала четырех подозреваемых в утечке четвертого эпизода последнего сезона «Игры престолов». Все они сотрудники или бывшие сотрудники компании, которая готовила сериал для выхода для одной из местных онлайн-платформ.

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