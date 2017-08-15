В Индии задержаны четверо по подозрению в утечке в интернет серии «Игры престолов»

В Индии полиция задержала четырех человек по подозрению в организации утечки четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов», сообщает ВВС. Речь идет о появлении серии в сети 4 августа, за день до ее официальной премьеры. Трое из задержанных – сотрудники мумбайской компании Prime Focus Technology, которая обрабатывает контент, в том числе серии «Игры престолов» для стримингового портала Hotstar. Четвертый подозреваемый – бывший сотрудник этой компании.

ВВС называет сериал HBO самым пострадавшим от пиратов шоу за всю историю телевидения.

Недавно группа хакеров «Мистер Смит» заявила, что похитила сценарий нескольких серий «Игры престолов» вместе с рядом других материалов HBO. Хакеры требовали от канала около $6 млн выкупа за украденную информацию. Hollywood Reporter сообщал, что сотрудник HBO в ответ предложил хакерам $250 000 вознаграждения за нахождение уязвимостей в системе, впрочем, источник издания подчеркивал, что это была попытка затянуть переговоры и выиграть время.