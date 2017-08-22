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Создатели фильма «Защитники» больше не банкроты

Enjoy Movies договорилась с кредиторами и отозвала заявление о банкротстве из суда

Одна из крупнейших российских кинокомпаний - Enjoy Movies отозвала из Арбитражного суда Москвы заявление о собственном банкротстве, рассказала «Ведомостям» гендиректор компании Ангелина Павличенко. В карточке дела на сайта суда это изменение пока не отражено. Представитель суда отказался сообщить «Ведомостям», поступило ли такое заявление от компании. Но официальное сообщение об отзыве заявления о банкротстве получил от Enjoy Movies один из основных ее контрагентов и кредиторов - Фонд кино, рассказал «Ведомостям» источник в этой государственной организации. Представитель Фонда кино от официальных комментариев отказался.

В конце июня ООО «Энджой мувиз» через сайт Единого федерального реестра юридических лиц предупредило своих контрагентов, что в ближайшее время объявит себя банкротом. Заявление в суд компания подала в начале августа, суд оставил его без движения, поскольку Enjoy Movies не выполнила всех необходимых формальностей.

По словам Павличенко, компании удалось договориться с основными кредиторами о реструктуризации задолженности. Всю сумму долга и детали реструктуризации она сообщить отказалась. Один из акционеров компании говорит, что прежде всего им удалось принципиально решить вопрос о реструктуризации кредита у банка БКС. Сумму кредита и новые условия выплаты он также отказался сообщить, сославшись на то, что процесс не завершен. Представитель БКС не ответил на запрос «Ведомостей».

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