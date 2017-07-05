Фонд кино требует 51 млн рублей у продюсеров фильма «Защитники» kinopoisk.ru

Государственный Фонд кино подал иск к компании Enjoy Movies (ООО «Энджой мувиз») на сумму 50,8 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Иск подан 4 июля, суть претензий фонда на сайте суда не раскрыта. Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил «Ведомостям», что иск касается средств, выделенных Enjoy Movies на производство фильма «Защитники», и от других комментариев отказался.

«Защитники» вышли в прокат в феврале этого года. Режиссер Сарик Андреасян называл его первым российским фильмом о супергероях. По сюжету такая команда супергероев была создана в результате экспериментов во время холодной войны и спустя многие годы снова начинает действовать, чтобы защитить Россию от вторжения. Производственный бюджет «Защитников» составил 380 млн руб., продюсеры планировали, что его касса составит около 1 млрд руб. Но в итоге, по данным «Бюллетеня кинопрокатчиков», фильм собрал в России и СНГ (за исключением Украины) только 262,8 млн руб. Зрители и критики невысоко оценили картину: средняя оценка на сайте «Кинопоиск» – 3,2 из 10 баллов, на сайте «Афиши» – 3,5 из 5.

Часть денег на производство картины Enjoy Movies получила от Фонда кино на условиях 100%-ного возврата через несколько месяцев после выхода фильма в прокат. Но из-за того что банковские счета Enjoy Movies были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС), компания не смогла вовремя перечислить фонду 50 млн руб., говорила прежде «Ведомостям» ее гендиректор Ангелина Павличенко.

Счета Enjoy Movies были заблокированы в начале апреля после того, как ФНС проверила компанию и доначислила ей 71 млн руб. налога на прибыль (с учетом пени и штрафов). Компания в марте 2017 г. оспорила это решение в суде, но налоговая списала часть спорных средств со счетов компании. В конце июня Арбитражный суд Москвы встал на сторону Enjoy Movies и признал, что налог был доначислен неправильно и ФНС должна вернуть списанные средства. Пока счета компании остаются заблокированными, следует из данных на сайте ФНС. Из-за блокировки счетов компания предупредила контрагентов, что может объявить себя банкротом. Но Павличенко рассчитывает, что до банкротства дело не дойдет: «Большинство наших контрагентов с пониманием относятся к сложившейся ситуации».

Кинокомпания Enjoy Movies основана в сентябре 2010 г. продюсерами Георгием Малковым и Гевондом Андреасяном, а также режиссером Сариком Андреасяном. Позднее инвестором компании стал Владимир Поляков.

В прошлом году партнеры - братья Андреасяны, с одной стороны, и Малков с Поляковым - с другой - решили разделить бизнес, рассказывали прежде источники «Ведомостей». В конце мая Сарик Андреасян сообщил в Facebook, что вместе с братом покинули Enjoy Movies, «чтобы сосредоточиться на собственных проектах». Но процесс раздела бизнеса не завершен до сих пор, говорили недавно «Ведомостям» источники, близкие к обеим группам акционеров.

Продюсерами самих «Защитников» были братья Андреасяны и Поляков, но не Малков. Гевонд Андреасян заявил «Ведомостям», что иск Фонда кино к ООО «Энджой мувиз» не имеет к нему или к его брату никакого отношения, поскольку они оба давно не являются совладельцами этой компании. От других комментариев он отказался. Малков также отказался от комментариев, сославшись на то, что «Защитники» – не его проект. С Поляковым связаться не удалось.

Фонд кино регулярно судится с кинокомпаниями, которые не успевают вовремя вернуть ему деньги. Так, с начала этого года Фонд кино уже подал иски против девяти кинокомпаний. Прежде его сотрудники рассказывали «Ведомостям», что государственный фонд обязан подавать такие иски, если компании задерживают платеж. Часто результатом судебного разбирательства становится мировое соглашение, в котором прописываются сроки возврата средств, отмечали они.