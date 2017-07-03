Продюсеры «Защитников» могут обанкротиться из-за спора с ФНС

Налоговая служба на несколько месяцев заблокировала банковские счета продюсеров «Защитников» kinopoisk.ru

ФНС неправильно доначислила компании Enjoy Movies (ООО «Энджой мувиз») 71 млн руб. налога на прибыль (с учетом штрафов и пени), решил Арбитражный суд Москвы. Налоговая уже списала часть этих средства со счетов компании и теперь должна будет их вернуть, говорит гендиректор Enjoy Movies Ангелина Павличенко. Представитель ФНС не стал комментировать суть иска и возможность подачи апелляции.

Кинокомпания Enjoy Movies основана в сентябре 2010 г. продюсерами Георгием Малковым и Гевондом Андреасяном, а также режиссером Сариком Андреасяном. Позднее инвестором компании стал Владимир Поляков.

Самые известные фильмы Enjoy Movies – «Беременный» (2011), «Мамы» (2011), «Тот еще Карлсон» (2012), «Чемпионы» (2014), «Мафия: Игра на выживание» (2016) и «Землетрясение» (2016), «Защитники» (2017).

С 2013 г. Enjoy Movies входит в список крупнейших кинокомпаний России (список лидеров), который формирует государственный Фонд кино. Проекты лидеров финансируются из госбюджета в приоритетном порядке. Но в этом году Enjoy Movies впервые осталась без господдержки – кинокомпания в последний момент попросила попечительский совет Фонда кино не голосовать по ее проектам, сославшись на внутренние сложности, сказали два источника «Ведомостей». Компания объяснила, что ее банковские счета заблокированы из-за спора с ФНС, уточнял один из собеседников «Ведомостей». Малков тогда подтвердил, что Enjoy Movies сама отозвала проекты. Компания не исполнила обязательства перед фондом по одному из предыдущих фильмов, уточнил он, но названия картины и сути обязательств тогда не раскрыл.

Счета «Энджой мувиз» были заблокированы в начале апреля 2017 г. по требованию налоговой, которая также списала все деньги с этих счетов, говорит Павличенко. Сколько именно списала налоговая, Павличенко не раскрыла, лишь уточнила, что это меньше 71 млн руб. В результате компания не смогла вовремя вернуть Фонду кино 50 млн руб., предоставленных ей в 2015 г. на производство фильма «Защитники» с условием возврата 100% суммы после проката картины, рассказала гендиректор. Также из-за блокировки счетов 28 июня (то есть до вынесения решения суда по иску против ФНС) Enjoy Movies предупредила контрагентов о возможном банкротстве, говорится в сообщении единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. Но Павличенко рассчитывает, что до банкротства дело не дойдет: «Большинство наших контрагентов с пониманием относятся к сложившейся ситуации».

Положение компании осложняет и то, что партнеры намерены разделить бизнес. С конца прошлого года братья Андреасяны с одной стороны и Малков с Поляковым с другой стороны обсуждают условия такого раздела, рассказывали источники «Ведомостей». В конце мая Сарик Андреасян сообщил в Facebook, что вместе с братом покинули Enjoy Movies, «чтобы сосредоточиться на собственных проектах». Источники, близкие к обеим группам акционеров, утверждают, что раздел бизнеса не оформлен до сих пор и там «много сложных вопросов». Одним из таких спорных вопросов как раз были претензии ФНС, рассказывали источники «Ведомостей». Малков и Гевонд Андреасян это не комментируют.

«Энджой мувиз» не раскрывает структуру акционеров и финансовые показатели. По данным «СПАРК-Интерфакса», ее единственный владелец с 2012 г. – кипрская «Торнвуд энтерпрайзез», выручка компании в 2015 г. превысила 464,15 млн руб., убыток составил 342,47 млн руб., прежде компания была прибыльной, данных за 2016 г. пока нет.

В 2015 г. ФНС начала проверять, как Enjoy Movies платила налоги в 2012–2014 гг. По результатам проверки в июне 2016 г. налоговая вынесла решение о доначислении налога на прибыль в сумме 51 млн руб., с учетом штрафов и пени общая сумма составила 71 млн руб., следует из решения суда. Налоговая сочла, что компания неправильно рассчитала срок амортизации фильмов: он должен составлять не один год, а 10 лет, как в целом по нематериальным активам, соответственно, компания должна списывать расходы на фильм в течение 10 лет, что резко увеличило чистую прибыль Enjoy Movies в 2012–2014 гг. ФНС ссылалась на договоры Enjoy Movies по дистрибуции ее фильмов, срок которых мог доходить до 50 лет.

Подавляющую часть доходов (90–100%) от фильма кинокомпания получает в течение 12 месяцев после его выхода в прокат, в том числе 70% доходов – в течение первых двух-трех месяцев, пока картина идет в кинотеатрах, возражала в суде Enjoy Movies. Срок амортизации в 10 лет применяется только к тем материальным активам, чей срок полезного использования нельзя достоверно установить, объясняла кинокомпания. Суд согласился с доводами Enjoy Movies.

С 2014 г. в Налоговый кодекс были внесены поправки, которыми срок амортизации аудиовизуальных произведений был четко определен в два года, добавляет Павличенко. До 2014 г. налоговая и компании очень по-разному трактовали кодекс и, соответственно, учитывали затраты, говорит руководитель налоговой практики юридической фирмы «Тиллинг Петерс» Екатерина Болдинова. И спор с Enjoy Movies далеко не единственный, указывает Болдинова: в 2012 г. кинокомпания «Реал Дакота» успешно оспорила в суде аналогичное решение ФНС по налогу на прибыль с фильмов ««Любовь-морковь» и «Любовь-морковь 2».

Несколько продюсеров знают, что в прошлом году налоговая проверила и другие кинокомпании, но только Enjoy Movies в результате получила такие крупные претензии.