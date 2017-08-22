Суд не признал бесхозной кабельную канализацию МГТС
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Арбитражный суд Москвы отклонил три иска департамента городского имущества Москвы к МГТС и структурам Росреестра, еще один иск отклонен из-за неправильно оформленных документов. Это следует из материалов суда. Во всех исках московские чиновники требовали аннулировать права собственности МГТС на различные участки ее кабельной канализации. Всего арбитражный суд зарегистрировал 20 таких исков.
По версии московских властей, канализация строилась за бюджетный счет, но город не может зарегистрировать ее на себя, поскольку она уже зарегистрирована на МГТС - это следует из решения по иску, в котором город требовал признать бесхозной более 5 км канализации на Дмитровском шоссе. Суд отклонил иск, сочтя, что эта канализация - спорная, но все-таки не бесхозная недвижимость. Иск об аннулировании права собственности может быть удовлетворен только в случае, если истец является собственником спорной недвижимости, говорится в решении суд.
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