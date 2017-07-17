Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Спецсвязь – бесплатно
ФСО предлагает сделать бесплатным доступ госорганов к инфраструктуре операторов
Компании жалуются на то, что это лишит их части заработка
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Спецсвязь – бесплатно
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает разрешить госорганам бесплатно устанавливать оборудование спецсвязи на любых объектах вне зависимости от их формы собственности. Это следует из проекта поправок в закон «О связи», опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов. Под таким оборудованием чиновники подразумевают средства связи для нужд госорганов, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Кроме того, ФСО предлагает закрепить за силовыми структурами право безвозмездно пользоваться кабельной канализацией вне зависимости от того, кому эта канализация принадлежит.
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