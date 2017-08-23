Медиа

«Яндекс» запустил новый поиск

Алгоритм «Королев» находит веб-страницы не по заголовкам, а по смыслу текста

Поиск «Яндекса» теперь работает по новому алгоритму «Королев», объявила компания. Этот алгоритм работает на основе нейронных сетей. Компания назвала алгоритм в честь советского конструктора Сергея Королева.

Поисковые системы, объясняет «Яндекс» в своем блоге, по-прежнему опираются на слова, то есть ищут максимально точное соответствие слов в запросе пользователя и в тексте на той или иной веб-странице. Но человек знает, что один и тот же смысл можно выразить разными словами. Веб-страница может не содержать всех слов из поискового запроса, но лучше всего на него отвечать, пишет «Яндекс»: «Однако объяснить это машине довольно сложно».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике