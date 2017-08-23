«Яндекс» запустил новый поиск

Алгоритм «Королев» находит веб-страницы не по заголовкам, а по смыслу текста

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«Яндекс» - крупнейшая интернет-компания в России М. Стулов / Ведомости

Поиск «Яндекса» теперь работает по новому алгоритму «Королев», объявила компания. Этот алгоритм работает на основе нейронных сетей. Компания назвала алгоритм в честь советского конструктора Сергея Королева.

Поисковые системы, объясняет «Яндекс» в своем блоге, по-прежнему опираются на слова, то есть ищут максимально точное соответствие слов в запросе пользователя и в тексте на той или иной веб-странице. Но человек знает, что один и тот же смысл можно выразить разными словами. Веб-страница может не содержать всех слов из поискового запроса, но лучше всего на него отвечать, пишет «Яндекс»: «Однако объяснить это машине довольно сложно».