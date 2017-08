Мобильная выручка «Мегафона» прекратила падение

Улучшение динамики оператор связывает с результатом коммерческих инициатив, в том числе запуска инновационной тарифной линейки для «цифровых абонентов» Максим Стулов / Ведомости

Выручка «Мегафона» от мобильных услуг в России перестала падать. По итогам второго квартала 2017 г. показатель остался на прежнем уровне, увеличившись на 0,1% год к году до 64,27 млрд руб. Общая выручка «Мегафона» без учета Mail.ru снизилась на 1% год к году до 77,9 млрд руб., Показатель OIBDA вырос на 3,6%, до 30,6 млрд руб. Рентабельность по OIBDA повысилась с 37,5% до 39,3% .

«Мегафон» наблюдает признаки восстановления мобильной выручки, которая снижалась на протяжении последних пяти кварталов, говорится в сообщении оператора. Улучшение динамики оператор связывает с результатом коммерческих инициатив, в том числе запуска инновационной тарифной линейки для «цифровых абонентов». В мае «Мегафон» представил новую стратегию. Согласно ей, оператор предоставляет своим абонентам больше услуг за большее количество денег (more for more), и делает акцент на абонентах, которые активно пользуются смартфоном, и приносят «Мегафону» более 60% выручки. Таких абонентов могло бы быть больше, заявлял менеджмент оператора: как минимум в эту категорию могли бы попасть те абоненты со смартфонами, которые не очень активно пользуются дополнительными сервисами.

Финансовые показатели компании начали постепенно восстанавливаться, ситуация на рынке улучшается, приводятся в сообщении слова гендиректора оператора Сергея Солдатенкова. «Мы надеемся, что этот тренд сохранится, хотя это зависит не только от нас, но и от других участников рынка», - заявил Солдатенков.

Раннее о восстановлении дохожов от мобильного бизнеса отчитались МТС и «Вымпелком», и «Мегафон» по-прежнему показывает худшую динамику показателя среди игроков «большой тройки».Выручка МТС от мобильных услуг в России по итогам II квартала 2017 г. выросла на 3,1% до 75,1 млрд руб., говорится в опубликованной сегодня отчетности оператора. Это первый значительный рост показателя за последние два года. Второй квартал был удачным и для «Вымпелкома»: доходы оператора от мобильной связи после периода стагнации выросли за II квартал на 3,6% до 56,5 млрд руб., сообщал он раньше.