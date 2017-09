Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков может покинуть компанию

Заступая на пост гендиректора, Солдатенков обещал высокий уровень конкурентоспособности и доходности компании М. Стулов / Ведомости

О высокой вероятности того, что Сергей Солдатенков осенью покинет пост гендиректора «Мегафона», рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с руководством USM Group, основного акционера оператора. По словам одного из них, окончательное решение еще не принято, но активно обсуждается на внутренних встречах. О возможном уходе Солдатенкова знает также человек, знакомый с акционерами оператора. Еще два знакомых Солдатенкова и топ-менеджеров «Мегафона» говорят, что его скорая отставка обсуждается менеджментом. По их словам, Солдатенков и не планировал приходить в компанию надолго.

Сергей Солдатенков Генеральный директор «Мегафона»

Родился в 1963 г.

Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «радиоинженер»

1999 заместитель генерального директора «Телекоминвеста»

2000 заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, и. о. генерального директора, затем генеральный директор ОАО «Петербургская телефонная сеть»

2002 вице-президент Объединенной компании «ГРОС»

2003 впервые назначен генеральным директором оператора

2012 ушел в отставку после девяти лет работы в должности, остался в должности члена совета директоров «Мегафона»

2016 вновь назначен генеральным директором оператора

Солдатенкова пригласили, чтобы исправить ситуацию [с финансовыми результатами] после ухода Ивана Таврина (гендиректора с 2012 по 2016 г.), говорит знакомый акционеров, но стало очевидно, что Солдатенков с задачей не справляется, нужен кто-то с более свежим взглядом на компанию и на отрасль. Он предполагает, что нового гендиректора будут искать в Mail.ru Group.

Среди кандидатов на смену Солдатенкову собеседники «Ведомостей» называют членов совета директоров «Мегафона» Наталью Чумаченко, Анну Серебряникову, Влада Вольфсона и Геворка Вермишяна. Двух последних знакомый менеджеров USM называет наиболее вероятными кандидатами.

Представитель оператора не подтвердил информацию об уходе гендиректора. Это не соответствует действительности, сказал представитель USM. Сам Солдатенков не подтвердил «Ведомостям» информацию о своем уходе осенью.

Заступая на пост гендиректора, Солдатенков обещал высокий уровень конкурентоспособности и доходности компании. На прошлой неделе «Мегафон» отчитался за II квартал: финансовые показатели восстанавливаются, динамика доходов «Мегафона» от мобильных услуг впервые за пять кварталов вышла в плюс, но в очередной раз оказалась худшей среди конкурентов.

Выручка «Мегафона» снизилась на 1% до 77,9 млрд руб., а у конкурентов выросла: на 3% – у «Вымпелкома» и на 1,6% – у МТС.

Контракт с Солдатенковым в 2016 г. был заключен на три года – до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2019 г., следует из материалов оператора. Возвращения прежних темпов роста выручки (и общей, и мобильной) – на 2–5% в год – оператор ожидал в период с 2017 по 2020 г., сообщал менеджмент.

Новую стратегию развития «Мегафон» представил инвесторам в мае: компания поставила перед собой цель – эволюционировать и адаптироваться к новому, цифровому миру. Во-первых, заявлял менеджмент оператора, «Мегафон» перестанет считать средний месячный доход от абонента (ARPU) главным показателем успешности и будет ориентироваться на новый показатель – ценность абонента за весь срок его жизни в сети (lifetime value, LTV). Этот показатель зависит от лояльности абонента, срока его подключения и готовности платить оператору и представляет собой приведенную стоимость будущих денежных потоков от пользователя в течение всего времени его отношений с «Мегафоном».

Во-вторых, «Мегафон» будет стремиться предоставлять своим абонентам больше услуг за большее количество денег (more for more).

Знакомые нескольких менеджеров оператора говорили, что оператор в прошлом году так и не достиг ключевых показателей эффективности, в результате чего бонусные выплаты сотрудников «Мегафона» в 2016 г. были существенно ниже, чем выплаты предыдущих лет. По итогам 2016 г. выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи снизилась на 2,3% до 258,9 млрд руб. Общая выручка оператора в России осталась на уровне прошлого года и составила 311,57 млрд руб., увеличившись на 1% год к году.

При этом на протяжении последних пяти кварталов (т. е. с I квартала 2016 г., Солдатенков вернулся в «Мегафон» во II квартале того же года) «Мегафон» выглядит хуже конкурентов по большой тройке по динамике выручки от мобильного бизнеса. То, что выручка «Мегафона» перестала падать, воодушевляет, однако отставание от конкурентов может говорить о том, что оператор постепенно теряет долю рынка мобильной связи, предполагают в своем отчете аналитики JPMorgan.

Сотовым операторам становится все труднее зарабатывать и развиваться: их менеджеры неоднократно сетовали на то, что рынок мобильной связи насыщается, доходы от мобильного интернета растут медленнее, чем его потребление, из-за низких цен на связь в целом, а доходы от голосовой связи и вовсе начали падать. Если раньше компании конкурировали размером сетей, то теперь исключительно услугами и тарифами: поскольку сети за исключением Tele2 у всех примерно одинаковые, качество связи также примерно не отличается. Операторы заявляли о необходимости искать новые способы заработка, но пока принципиально новую бизнес-модель никто из них не нашел.