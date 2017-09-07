II квартал текущего года стал рекордным в истории ICO Jens Kalaene / DPA/TASS

Вложения в ICO резко выросли во II квартале 2017 г.: стартапам удалось привлечь $797 млн в криптовалюте, тогда как в предыдущем, I квартале, инвестиции составили только $36 млн, пишет ресурс Coindesk.

ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение криптовалют) - это особый вида сбора денег компанией с использованием криптовалют, который одновременно напоминает IPO (первичное размещение на бирже) и систему краудфандинга. В обмен на биткоины или Ethereum вкладчики получают от компании токены – другую криптовалюту, которую в будущем можно будет обменивать на ее продукты.

Скачок связан с тем, что в июне состоялись три крупнейших ICO в истории, сообщает Techcrunch. Биржа для криптовалют Bancor привлекла $153 млн, Status, разработчик мобильного приложения для операций с криптовалютой Ethereum, собрал $95 млн, а создатели банковских карт для криптовалют TenX - $83 млн.

Увеличение криптовалютных инвестиций связано с тем, что на рынке ICO произошли качественные изменения, считает основатель финтеха BankEx.com Игорь Хмель. По его словам, инвесторы видят, что, с одной стороны, на ICO выходят более зрелые и профессиональные проекты, а с другой - криптовалюты дорожают.

Сооснователь инвестиционной компании Exante Анатолий Князев сравнивает ситуацию со снежным комом: все больше людей узнавали о новом способе привлечения инвестиций, все дороже стоили криптовалюты, все больше денег компании получали на ICO. Exante получает много запросов на вывод криптовалютных активов в обычную валюту после ICO, говорит Князев. Он предсказывает снижение количества инвестиций в III квартале после заявлений регуляторных органов Китая и США.

Китай против ICO Власти Китая в понедельник объявили ICO незаконными и призвали немедленно прекратить привлечение финансирования с их помощью. Так они хотят ограничить риски в нерегулируемых сегментах финансовой системы. Народный банк Китая обязал все компании вернуть криптоденьги инвесторам, но не объяснил, как это сделать. В июле – августе китайские компании, по данным Shanghai Securities News, привлекли около $766 млн в ходе ICO.

Легализация биткоина в Японии в апреле этого года позитивно повлияла на рынок ICO, говорит основатель блокчейн-платформы Waves Александр Иванов. Это событие подтолкнуло рост биткоина, а поскольку средства на ICO привлекают в криптовалюте, то и средний чек в долларах сразу вырос. Кроме того, росло количество «историй успеха» и стартапы стали понимать, что выгоднее использовать для привлечения финансирования инструмент ICO, а не обращаться к венчурным фондам, объясняет Иванов. По данным Coindesk, блокчейн-стартапы привлекли в ходе ICO в три раза больше денег, чем с помощью обычного венчурного финансирования во II квартале 2017 г.

Первые ICO проходили в практически полной неопределенности: люди вкладывали время, силы и средства в процессы без какого-либо понятного результата, говорит основатель блокчейн-платформы для привлечения инвестиций Blackmoon Crypto и бывший вице-президент «В контакте» Илья Перекопский. Как только первые крупные ICO прошли, привлечь капитал стало гораздо проще. Инвесторы уже на стадии pre-ICO понимают, на что дают деньги и каков потенциальный результат, объясняет Перекопский.

Собранные в ходе пре-ICO (предварительной продажи токенов) BankEx.com средства компания старается не конвертировать в обычную валюту, потому что за участие в конференциях или за услуги юристов можно платить и цифровыми деньгами, говорит Хмель. Но если есть необходимость превратить привлеченные средства в обычную валюту, то можно обменять биткоины или Ethereum на доллары на криптовалютной бирже (например, на Kraken в США), вывести их на американский банковский счет, а оттуда перевести на российский, объясняет Хмель. В России законного способа превратить криптовалютные инвестиции в обычные нет, добавляет он. Превратить криптовалютные инвестиции в обычную валюту очень сложно, если речь идет о суммах больше $10 млн, говорит Князев. Это связано с тем, что большие суммы привлекают внимание налоговых органов и в США, и в России, объясняет он.