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Статья опубликована в № 4405 от 12.09.2017 под заголовком: Как запретить Tor

Основатель Tor рассказал о возможном способе блокировки сервиса

Роскомнадзор сможет воспользоваться советом с ноября

Закон об анонимайзерах вступит в силу 1 ноября 2017 г. – он позволяет блокировать онлайн-сервисы, дающие доступ к сайтам, заблокированным по требованию Роскомнадзора. Один из таких сервисов – браузер сети Tor, им ежедневно пользуется более 200 000 россиян.

Пользователь сети Tor не оставляет следов в интернете – личных данных, посещенных сайтов, отправленных сообщений. Система устроена по принципу луковой маршрутизации. Для каждого сообщения случайно выбирается маршрут через один из трех узлов – по аналогии с луковицей: каждый следующий узел шифрует предыдущий. Луковую маршрутизацию разработали в 1995 г. программисты Дэвид Гольдшлаг, Майкл Рид и математик Пол Сиверсон.

Секрет в узлах

Гольдшлаг рассказал «Ведомостям» о способе блокировки сервиса, которым может воспользоваться регулятор. После того как пользователь в браузере вводит адрес сайта, на который хочет попасть, его запрос в зашифрованном виде передается на первый, входной узел – с собственным IP-адресом. Узлов два типа – публичные и непубличные, говорит Гольдшлаг, российские пользователи Tor чаще всего подключаются к публичным. IP-адреса публичных узлов есть в открытом доступе и, продолжает он, регулятор может внести эти IP-адреса и IP-адреса сайтов с расширением .onion (доступны только в Tor) в реестр запрещенных и на уровне провайдера ограничить доступ к Tor. Это сложно, так должны работать все провайдеры, но технически возможно, говорит разработчик.

По словам Гольдшлага, хороший пример того, как это делается на национальном уровне, – Китай, ограничения на уровне провайдеров существуют во многих странах, в том числе в США.

IP-адрес как улика

10 апреля 2017 г. был арестован математик Дмитрий Богатов. По данным следствия, с его IP-адреса некто Айрат Баширов разместил в интернете тексты с призывами к терактам. Следствие считает, что Богатов с помощью Tor скрыл следы присутствия в интернете. Защита указывает, что из 104 IP-адресов по всему миру, с которых выходил в сеть Баширов, выбран единственный, привязанный к компьютеру в Москве.

Соединение через непубличные узлы заблокировать намного сложнее: в публичном доступе их IP-адресов нет, да и передаются адреса в зашифрованном виде, объясняет аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, а чтобы воспользоваться непубличным узлом, достаточно перенастроить браузер.

Роскомнадзор в своем праве

За пять лет количество российских пользователей Tor увеличилось в 3 раза, сообщает Гольдшлаг и отказывается обсуждать планы регулятора на Tor. Профильный чиновник пока не знает, планирует ли Роскомнадзор ограничивать доступ к сервису.

Роскомнадзору хватит закона об анонимайзерах, чтобы блокировать входные узлы Tor, считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк, но это может произойти не раньше середины декабря: ведомство должно попросить сервис не предоставлять доступа к запрещенным сайтам, выждать 30 дней и, если ответа не будет, начать выявлять входные узлы. Козлюк сомневается, что Роскомнадзор решится заблокировать доменную зону .onion, где миллионы страниц Tor: их используют СМИ, научные сообщества и социальные сети.

Операторы против

Если операторы заблокируют публично известные узлы Tor, прекратить его работу в России просто, говорит консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий. Пользователи могут обойти этот запрет с помощью VPN, поэтому блокировать Tor нужно одновременно с ограничением работы VPN-сервисов, предупреждает он.

Чтобы обойти блокировку Tor с помощью VPN, достаточно купить у зарубежного VPN-сервиса зарубежный IP-адрес, на него российский закон не распространяется.

Tor можно заблокировать, но люди найдут способ обойти запрет, уверен Сергей Никитин из Group-IB: китайские пользователи заходят на запрещенные сайты через усовершенствованные версии Tor.

Представители «Мегафона» и «Ростелекома» говорят, что будут следовать предписаниям регулятора. «Вымпелком» и МТС отказались от комментариев. Сотрудники двух операторов утверждают, что операторам будет очень трудно организовать подобную блокировку.

Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев.

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