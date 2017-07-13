Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: От редакции: Заблокируй себя сам

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Плох тот депутат, который не хочет покрутить гайку в интернете. Новый законопроект, внесенный единороссами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских, предлагает обязать социальные сети удалять противоправный и недостоверный контент под угрозой серьезных штрафов. Детали формулировок и механизма реализации идеи не очень важны – они могут не раз поменяться. Важно продолжение общего давления на рунет.

Все соцсети, у которых в России более 2 млн пользователей, должны в течение суток удалять у себя посты и их копии, если на них пожаловался другой пользователь, следует из законопроекта. В противном случае штраф для юрлиц – 30–50 млн руб., для физлиц – 3–5 млн руб. Под определение «соцсети», данное в законопроекте, подпадают и мессенджеры. Депутаты хотят, чтобы цензуре подвергалась информация, за распространение которой в том числе предусмотрена уголовная или административная ответственность: это пропаганда войны; разжигание национальной, расовой или религиозной вражды; недостоверные, противоправные и порочащие честь, достоинство и репутацию сведения. В судебной практике эти статьи трактуются широко, значит, под запрет, вероятно, попадут и осуждающие посты о чиновниках и политиках. Законопроект, настаивает Боярский, в первую очередь «против черных пиар-кампаний, специалистов по очернению брендов, добропорядочных публичных людей, политиков».