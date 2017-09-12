Samsung сообщил о рекордном предзаказе на Galaxy Note 8

Новый смартфон должен стать популярнее модели Galaxy Note 7, у которой был взрывоопасный аккумулятор
Lee Jin-man / AP
За первые пять дней с начала сбора предварительных заказов на Samsung Galaxy Note 8 поданы уже 650 000 заявок, передает Reuters со ссылкой на заявление руководителя подразделения мобильных продуктов Samsung Донджина Коха.
Как отмечает агентство, в этот раз количество предзаказов в 2,5 раза больше, чем заявок на Galaxy Note 7, и это лучший показатель за всю историю существования серии Note. Подать заявку на покупку нового флагмана можно в 40 странах мира, в том числе и в России.
Экран Galaxy Note 8 занимает практически всю поверхность устройства, его размер 6,3 дюйма. Впервые у новой модели из серии Note две камеры, как у прошлогоднего iPhone. Как отмечает производитель, благодаря этому фотографии, сделанные смартфоном, будут профессионального качества. Galaxy Note 8 также умеет размывать фон фотографий. Стилус устройства будет водозащищенным и более чувствительным, чем у предыдущей модели.
Новый смартфон должен стать популярнее модели Galaxy Note 7, у которой был взрывоопасный аккумулятор. Как ранее писал Wall Street Journal, скандал со взрывоопасной «седьмой» моделью стоил Samsung около $6,5 млрд.
Частота процессора новой модели -2,3 ГГц, 1,7 ГГц, тип процессора - восьмиядерный. Тип экрана - изогнутый с двух сторон Super AMOLED. Смартфон будет выпускаться в трех цветах: черный бриллиант, синий сапфир и желтый топаз. В Европе Samsung Galaxy Note 8 будет стоить $930 - $960 в зависимости от комплектации.
В России Samsung Galaxy Note 8 официально появится в продаже 22 сентября. В «Связном», «Евросети», «М.видео», салонах «Мегафона», а также фирменных магазинах Samsung (ими управляет Inventive Retail Group) смартфон будет стоить 69 990 руб., говорят их представители.
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