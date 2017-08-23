Samsung представил Galaxy Note 8

Richard Drew / AP

Предполагается, что Bixby сможет предложить пользователям персонализированную помощь, основываясь на информации об их интересах и местоположении: он сможет совершать покупки, искать изображения и предоставлять подробную информацию о ближайших местах с помощью технологии распознавания изображений

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