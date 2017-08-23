Samsung представил Galaxy Note 8
У модели самый большой экран в серии Note и двойная камера
23 августа Samsung представил две новые модели смартфона в семействе Galaxy - Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+
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Смартфоны получили 12-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры с функцией интеллектуального автофокуса
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Новинки оснащены интеллектуальным помощником Bixby. Ассистент позволяет пользователю работать с приложениями с помощью сенсорного экрана, текстовых команд и голоса
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Предполагается, что Bixby сможет предложить пользователям персонализированную помощь, основываясь на информации об их интересах и местоположении: он сможет совершать покупки, искать изображения и предоставлять подробную информацию о ближайших местах с помощью технологии распознавания изображений
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У Galaxy Note 8 самый большой экран в серии смартфонов Note: 6,3-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением Quad HD+
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На презентации смартфон сравнили с iPhone 7+
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Отличительные особенности моделей – 10-нанометровый процессор. Компания заявляет, что Galaxy Note 8 можно брать «практически куда угодно»: устройства защищены от воды и пыли
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Среди заявленных возможностей устройств числятся поддержка гигабитных скоростей в сетях LTE и WiFi, быстрая беспроводная зарядка, сканирование радужной оболочки глаза, работа с очками виртуальной реальности Gear VR и камерой Gear 360 для создания панорамных видеороликов в 4K
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В комплекте к гаджету прилагается электронное перо S Pen
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Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics назвал новые модели «началом новой эры в дизайне смартфонов и создании мобильных сервисов»
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