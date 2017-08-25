Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Samsung восстал из пепла
У нового Galaxy Note 8 необычный дизайн и мощная камера для снимков профессионального качества
В России смартфон можно будет купить с 22 сентября
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Стилус новой модели смартфона будет водонепроницаемым
Drew Angerer / AFP
«Не ограничивайте себя», – сказал инженерам руководитель подразделения мобильных продуктов Samsung Донджин Кох. И они вместили в новый Galaxy Note столько новых технологий, сколько смогли, пишет The Wall Street Journal (WSJ). «Безграничный» экран нового Galaxy Note 8 занимает почти всю поверхность телефона в 6,3 дюйма. Впервые у Samsung будет две камеры, как у прошлогоднего iPhone. Это значит, что на смартфон можно будет снимать фотографии профессионального качества. Galaxy Note 8 умеет размывать фон фотографий. Стилус телефона будет водозащищенным и более чувствительным, чем раньше, но, например, обозреватель The Verge не почувствовал разницы с прошлым стилусом Samsung.
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