Обнаруживший пригодные для жизни планеты зонд «Кассини» завершил свою миссию

Он сгорел в атмосфере Сатурна, чтобы не навредить его спутникам

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Зонд «Кассини» (на фото справа) сгорел в слоях атмосферы Сатурна NASA

Зонд «Кассини» завершил свою двадцатилетнюю миссию по исследованию планеты Сатурн. Он передал на землю последние сигналы в 14.55 по московскому времени и сгорел в слоях атмосферы Сатурна, сообщает NASA.

Зонд был запущен усилиями 27 стран в октябре 1997 г., в 2004 г. он добрался до Сатурна и стал его искусственным спутником. За свое путешествие он пролетел 7,9 млрд км, собрал 635 Гб данных и сделал 453 048 фотографий, говорится на сайте NASA. Его общая стоимость - $3,9 млрд.

Больше десяти лет он исследовал Сатурн, его кольца и «странные и красивые» луны, пишет NASA, перечисляя открытия, сделанные «Кассини».

Например, спутник Сатурна Титан скрывает ледяные горы и моря жидкого метана. Среди сотен лун солнечной системы Титан является единственной планетой с плотной атмосферой и резервуарами жидкости на поверхности, чем схож с Землей.

А спутник Япет интересен горной грядой, пересекающей его точно по экватору – но её происхождение еще предстоит объяснить.

Кольца Сатурна, как выяснил «Кассини», состоят из льда и пыли, которые приводят в движение луны планеты. На полюсах самого Сатурна зонд наблюдал штормы и вихри, воронки которых были в 50 раз шире земных.

Спутник Сатурна Энцелад под ледяной коркой скрывает океан соленой воды, струи которой иногда выстреливают в космос. Это обстоятельство вкупе с уникальным химическим строением и замеченными под ледяной поверхностью источниками тепла делают Энцелад одним из возможных миров, где могла бы существовать жизнь.

«Через трещины в ледяном покрове выбрасывается вещество, и оно содержит молекулярный водород, который на Земле ассоциируется с водяными парами и океанскими глубинами и в целом с жизнью»,– говорил в апрельском интервью BBC профессор Карл Марри, обрабатывавший фотоснимки «Кассини».

Хотя перед запуском «Кассини» был стерилизован, внутри вполне могли сохраниться микроорганизмы, рассказывал BBC Марри. Чтобы не допустить их попадания на поверхность Энцелада или Титана, «Кассини» пришлось сжечь в атмосфере Сатурна – ведь иначе неуправляемый корабль на орбите вполне мог бы столкнуться со спутниками и занести на их поверхность инородные тела. «Хотя, конечно, это очень грустно», – говорит профессор.

Но конец миссии «Кассини» – лишь начало другой истории. В поисках внеземной жизни NASA планирует следующую экспедицию, которая должна будет изучить обнаруженные во вселенной океаны. Основные претенденты – Энцелад, Титан и спутник Юпитера под названием Европа.

Зонд «Кассини» завершил 20-летнюю миссию