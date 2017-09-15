Зонд «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна
За время своей миссии аппарат передал на Землю 453 048 фотографий
Зонд «Кассини» 15 сентября завершил свою двадцатилетнюю миссию по исследованию планеты Сатурн
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Он передал на Землю последние сигналы в 14.55 по московскому времени и сгорел в слоях атмосферы Сатурна, сообщает NASA
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За время своей миссии аппарат передал на Землю 453 048 фотографий (на фото вихрь на северном полюсе Сатурна), это 635 Гб научных данных о второй по размеру планете Солнечной системы
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Больше десяти лет он исследовал Сатурн, его кольца и «странные и красивые» луны, пишет NASA, перечисляя открытия, сделанные «Кассини»
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Кольца Сатурна, как выяснил «Кассини», состоят из льда и пыли, которые приводят в движение луны Сатурна. На полюсах самого Сатурна зонд наблюдал штормы и вихри, воронки которых были в 50 раз шире земных, там зонд наблюдал молнии
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Стало известно, что спутник Сатурна Титан скрывает ледяные горы и моря жидкого метана (на фото)
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Среди сотен лун солнечной системы Титан является единственной планетой с плотной атмосферой и резервуарами жидкости на поверхности, чем схож с Землей
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Благодаря данным от «Кассини» ученые NASA обнаружили на спутнике Сатурна Энцеладе признаки наличия подходящих для существования жизни условий. Эксперты считают, что подо льдом у спутника проходят химические реакции, необходимые для поддержания жизни микробов
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Хотя перед запуском «Кассини» был стерилизован, внутри вполне могли сохраниться земные микроорганизмы, считают ученые. Чтобы не допустить их попадания на поверхность Энцелада или Титана (на фото), Кассини пришлось сжечь в атмосфере Сатурна
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Зонд «Кассини» – один из самых дорогих и при этом самых долгоживущих и успешных проектов. Общая стоимость проекта составила $3,9 млрд (на фото стрелкой обозначена планета Земля)
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«Кассини» был запущен усилиями 27 стран в октябре 1997 г., в 2004 г. он добрался до Сатурна и стал его искусственным спутником
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Зонд назван в честь итальянского астронома и инженера Джованни Кассини. В задачи аппарата входило изучение структуры колец, а также динамики атмосферы и магнитосферы Сатурна. Благодаря «Кассини» удалось обнаружить семь новых спутников планеты: это Мефона, Полидевк, Паллена, Дафнис, Анфа, Эгеон и S/2009 S 1 (на фото три известных спутника Сатурна – Титан, Рея и Мимас)
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