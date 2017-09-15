Наукоемкие технологии

Зонд «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна

За время своей миссии аппарат передал на Землю 453 048 фотографий
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото