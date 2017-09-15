Зонд «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна

NASA

Кольца Сатурна, как выяснил «Кассини», состоят из льда и пыли, которые приводят в движение луны Сатурна. На полюсах самого Сатурна зонд наблюдал штормы и вихри, воронки которых были в 50 раз шире земных, там зонд наблюдал молнии

5/12