Мобильный интернет в России растет все быстрее Е. Разумный / Ведомости

В первом полугодии 2017 г. мобильный интернет-трафик в России достиг 2,82 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. По сравнению с первой половиной 2016 г. он вырос почти на 90%. Это самые высокие темпы роста по крайней мере за последние три года. В первом полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. рост составил 39%, за первые шесть месяцев 2015 г. - 63%. За весь 2016 г. мобильный дата-трафик в России вырос на 48%, следует из материалов Минкомсвязи.

По данным AC&M-Consulting, в первом полугодии 2017 г. ежемесячная аудитория мобильного интернета составила 114,8 млн пользователей: это на 9% больше, чем годом ранее.

В конце 2016 г. - первой половине 2017 г. произошел качественный скачок в скорости мобильного доступа: из-за того что операторы заметно расширили сети LTE за пределами крупных городов, средняя скорость мобильного доступа в России выросла на 25-30%, примерно до 10 Мбит/с. Об этом говорит гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Это делает комфортнее скачивание фильмов, музыки, ведение видеотрансляций в социальных сетях - это стимулирует пользователей потреблять больше такого контента и чаще пользоваться специализированными сервисами, говорит он. В этот процесс включаются те, кто раньше пользовался смартфонами только для звонков - хотя бы из любопытства они устанавливают те или иные мобильные приложения, утверждает он. Наконец, на сетях растет количество смартфонов, в том числе аппаратов с LTE, расширяющих возможности доступа владельцев к контенту, отмечает Кусков.

По данным партнера нескольких производителей электроники, LTE поддерживали 88,4% смартфонов и телефонов, проданных в России. Годом ранее этот показатель составлял 55,3%.

По данным Минкомсвязи, растет в России и трафик проводного интернета. По данным ведомства, в первом полугодии 2017 г. по сравнению с январем - июнем 2016 г. он вырос почти на 18% до 16,48 млрд Гб.

Рост мобильного трафика пока никак не влияет на бизнес-операторов проводного интернета, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Фиксированным и мобильным доступом пользуются по-разному: никто не будет, к примеру, использовать мобильный для загрузки фильмов в HD-качестве и просмотра их на широком экране, говорит он. Кроме того, удельная стоимость проводного интернета по-прежнему значительно ниже, добавляет Мирзабеков. По его словам, рост проникновения смартфонов и планшетов увеличивает и трафик проводных провайдеров. Приходя домой или на работу, пользователи, как правило, переключаются на сети WiFi, мобильных устройств, подключенных таким образом, становится все больше, рассказывает Мирзабеков.

В первом полугодии 2017 г. мобильный дата-трафик «Вымпелкома» вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, трафик LTE - на 230%, рассказывает представитель компании Анна Айбашева. Рост обусловлен увеличением проникновения недорогих смартфонов, высокой популярностью пакетных тарифов, запуском новой тарифной линейки с возможностью удвоения дата-трафика, продолжающимся развертыванием сетей LTE, перечисляет она. За год проникновение смартфонов на сети выросло почти в 1,5 раза, говорит Айбашева, не называя конкретных показателей. По ее словам, количество пользователей мобильного интернета «Вымпелкома» выросло на 13,3%, а выручка - на 17,8%.

Во II квартале 2017 г. ежемесячный трафик на абонента «Мегафона» вырос на 52,6%, (по итогам первого полугодия – на 49%) до 6 Гб, рассказывает его представитель Юлия Дорохина. LTE-трафик по итогам первого полугодия увеличился вдвое, добавила она. Она также говорит, что росту спроса способствуют пакетные тарифы с включенным трафиком и увеличение базы пользователей смартфонов — к концу июня 2017 г. дата-передающими устройствами пользовалось около 60% абонентов «Мегафона». Чтобы справиться с ростом трафика, «Мегафон» тестирует новые технологии, повышающие емкость базовых станций и скорость доступа, модернизирует сеть, отмечает Дорохина.