Мобильные операторы будут внимательнее следить за перемещениями абонентов

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Операторы будут знать все о перемещениях абонентов с точностью до 100 м Stefan Wermuth / REUTERS

«Вымпелком» ищет поставщика системы повышенной точности для определения геолокации мобильных устройств в своей сети. Информация о таком тендере есть в материалах оператора. Оператор хочет узнавать о скорости передачи данных на каждом устройстве и обрабатывать ее в автоматическом режиме, говорит его представитель Анна Айбашева. До сих пор такие данные компания получала в полуавтоматическом режиме, используя данные о средней нагрузке на базовую станцию, соотнося их с плотностью населения и проникновением смартфонов в каждом регионе. Новое решение позволит получать геокоординаты и скорость смартфона с точностью до 100 м и килобайта в секунду, уточняет Айбашева.

Информация о перемещениях нужна «Вымпелкому», чтобы точнее расставлять базовые станции, объясняет она. А это, в свою очередь, позволит повысить эффективность инвестиций в строительство сети и улучшит качество связи.

Жажда скорости Роскомнадзор в апреле – июле 2017 г. делал замеры качества сетей операторов. Самую низкую скорость мобильного интернета в Москве среди большой четверки показал «Вымпелком» – чуть более 5 Мбит/с, утверждало ведомство. «Вымпелком» тогда не согласился с данными Роскомнадзора, его топ-менеджеры заявляют, что ведут работы над улучшением качества сети постоянно.

Аналогичную технологию сейчас внедряет МТС, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. По его словам, МТС уже несколько лет использует решения в сфере больших данных для строительства сети и салонов связи. Новый проект также включает решение, которое позволит с гораздо более высокой точностью, чем сейчас, геопозиционировать мобильные устройства, рассказывает Солодовников. Кроме того, проект поможет оценивать качество связи у клиентов как по голосовой связи, так и по передаче данных. Это позволит оптимально подстраивать параметры сети под реальные потребности абонентов, объясняет он.

У «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) для этих целей есть приложение для смартфонов и планшетов «Компаньон», которое в фоновом режиме анализирует качество связи и автоматически передает информацию о работе сети, рассказывает представитель оператора Ольга Галушина. Приложение позволяет определять местонахождение смартфона с точностью до GPS-координат. Это помогает развивать сеть именно там, где это необходимо абонентам, говорит Галушина. Также Tele2 использует анализ больших данных, в том числе для развития своей розничной сети, добавляет она.

Собирать разрешат не всё В ноябре 2016 г. руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента, которую возглавляет помощник президента Игорь Щеголев, начала разработку законопроекта, регулирующего работу с «большими пользовательскими данными» (в том числе к ним относятся данные о перемещениях). Весной этого года Щеголев рассказал в интервью РБК, что закон позволит абоненту запретить использование данных о себе операторами и другими компаниями.

В целом «Вымпелком» делится данными, которые собирает о своих абонентах, с другими операторами. Но информацию, собранную при помощи новой системы, будет использовать только с внутренними целями, обещает Айбашева. МТС, напротив, делится агрегированными данными о перемещении абонентов и другими большими данными и намерена развивать это направление с помощью нового технического решения, говорит Солодовников. Среди клиентов оператора он называет рекламный бизнес, ритейл и правительство Москвы. Делится ли этими данными Tele2 с другими компаниями, представитель оператора не раскрывает. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.

Операторы стараются экономить на строительстве последние два-три года, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Например, у «Вымпелкома» в прошлом году был рекордно низкий уровень инвестиций. Позже гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен говорил «Ведомостям», что оператор принял решение о масштабном обновлении своей сети. Количество базовых станций не всегда определяет качество услуг, рассуждает Кусков, поэтому, с его точки зрения, логично, что операторы пытаются оптимизировать свою сеть – ставить базовые станции в местах, где это наиболее востребовано абонентами.