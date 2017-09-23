Цукерберг продаст акции Facebook на $12 млрд

В декабре 2015 г. Цукерберг заявил, что в течение жизни пожертвует 99% акций Facebook на благотворительность Steven Senne / AP

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о намерении продать до 75 млн акций компании в ближайшие полтора года. «Я планирую продать 35-75 млн акций Facebook в течение следующих 18 месяцев для финансирования нашей работы в сферах образования, науки и правозащитной деятельности», — написал он в Facebook. Одна акция компании к концу недели стоила $170,5. Таким образом, Цукерберг может получить от продажи $6-12,8 млрд.

В декабре 2015 г. Цукерберг заявил, что в течение жизни пожертвует 99% акций Facebook на благотворительность. Он планировал в последующие три года отдавать не более $1 млрд ежегодно, чтобы сохранить контрольный пакет голосующих акций Facebook. «Вот почему в прошлом году я согласился с предложением, озвученным советом директоров Facebook, о создании нового класса акций Facebook», — отметил Цукерберг.

Однако в сообщении говорится, что рост стоимости акций позволяет ему существенно увеличить объем пожертвований. При этом Цукерберг планирует сохранить контроль над компанией как минимум в течение ближайших 20 лет. «В последние полтора года бизнес Facebook работал успешно, и стоимость наших акций выросла настолько, что я могу полностью финансировать нашу благотворительную деятельность и сохранять контроль над Facebook в течение 20 лет и более. В результате я попросил наш совет отозвать предложение о реклассификации наших акций, и совет согласился», — написал Цукерберг.

Социальная сеть Facebook была создана Цукербергом и тремя его однокурсниками 4 февраля 2004 г. во время их обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей. Цукерберг возглавляет компанию, его капитал, по оценке Forbes, составляет порядка $70 млрд.